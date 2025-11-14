https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/gazzeli-bir-profesor-45-yil-boyunca-biriktirdigi-kutuphaneden-geriye-kalanlari-kurtariyor-1100984057.html
Gazzeli bir profesör 45 yıl boyunca biriktirdiği kütüphaneden geriye kalanları kurtarıyor
Gazzeli bir profesör 45 yıl boyunca biriktirdiği kütüphaneden geriye kalanları kurtarıyor
14.11.2025
Kütüphanede, aralarında çok nadir nüshaların da bulunduğu çok sayıda kitap bulunuyordu. Aile şimdi kalanları kurtarmaya çalışıyor.
Üniversite profesörü Falah el-Dalu, torunları ve eşiyle birlikte, İsrail hava saldırısında yıkılan Gazze'deki evinin yıkıntıları arasında, 45 yılı aşkın süredir biriktirdiği kütüphaneden geriye kalan kitapları arıyor.
Kütüphanede, aralarında çok nadir nüshaların da bulunduğu çok sayıda kitap bulunuyordu. Aile şimdi kalanları kurtarmaya çalışıyor.
Gazze şehrine yapılan vahşice bombalamalar, evime ve sahip olduğum bu kütüphaneye de ulaştı. Evim beş katlı ve bir kat kütüphaneye ayrılmıştı. Kırk yılı aşkın süredir biriktirdiğim kitaplar. Torunlarım ve ben her sabah gelip, elimizden geldiğince önemli kitapları topluyor ve onları korumak için güvenli bir yere götürüyoruz. Ve onlarca yıldır biriktirdiğimiz bu değerli kitapları koruyoruz. Tüm bu harika kitaplar, ciltlerimiz... ve eski zamanlardan kalma kitaplar.