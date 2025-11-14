Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/gazzeli-bir-profesor-45-yil-boyunca-biriktirdigi-kutuphaneden-geriye-kalanlari-kurtariyor-1100984057.html
Gazzeli bir profesör 45 yıl boyunca biriktirdiği kütüphaneden geriye kalanları kurtarıyor
Gazzeli bir profesör 45 yıl boyunca biriktirdiği kütüphaneden geriye kalanları kurtarıyor
Sputnik Türkiye
Üniversite profesörü Falah el-Dalu, torunları ve eşiyle birlikte, İsrail hava saldırısında yıkılan Gazze'deki evinin yıkıntıları arasında, 45 yılı aşkın... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T19:29+0300
2025-11-14T19:29+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
vi̇deo
gazze
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100984141_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a9237486cd50447f9bca8e2218fcc940.jpg
Kütüphanede, aralarında çok nadir nüshaların da bulunduğu çok sayıda kitap bulunuyordu. Aile şimdi kalanları kurtarmaya çalışıyor.
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Gazzeli bir profesör 45 yıl boyunca biriktirdiği kütüphaneden geriye kalanları kurtarıyor
Sputnik Türkiye
Gazzeli bir profesör 45 yıl boyunca biriktirdiği kütüphaneden geriye kalanları kurtarıyor
2025-11-14T19:29+0300
true
PT3M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100984141_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_73999e08016dd526d19fc45078ca9f91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vi̇deo, gazze, i̇srail, видео
vi̇deo, gazze, i̇srail, видео

Gazzeli bir profesör 45 yıl boyunca biriktirdiği kütüphaneden geriye kalanları kurtarıyor

19:29 14.11.2025
© SputnikGazzeli bir profesör 45 yıl boyunca biriktirdiği kütüphaneden geriye kalanları kurtarıyor
Gazzeli bir profesör 45 yıl boyunca biriktirdiği kütüphaneden geriye kalanları kurtarıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
© Sputnik
Abone ol
Üniversite profesörü Falah el-Dalu, torunları ve eşiyle birlikte, İsrail hava saldırısında yıkılan Gazze'deki evinin yıkıntıları arasında, 45 yılı aşkın süredir biriktirdiği kütüphaneden geriye kalan kitapları arıyor.
Kütüphanede, aralarında çok nadir nüshaların da bulunduğu çok sayıda kitap bulunuyordu. Aile şimdi kalanları kurtarmaya çalışıyor.
© Sputnik / Ajwad Jradat

Gazze şehrine yapılan vahşice bombalamalar, evime ve sahip olduğum bu kütüphaneye de ulaştı. Evim beş katlı ve bir kat kütüphaneye ayrılmıştı. Kırk yılı aşkın süredir biriktirdiğim kitaplar. Torunlarım ve ben her sabah gelip, elimizden geldiğince önemli kitapları topluyor ve onları korumak için güvenli bir yere götürüyoruz. Ve onlarca yıldır biriktirdiğimiz bu değerli kitapları koruyoruz. Tüm bu harika kitaplar, ciltlerimiz... ve eski zamanlardan kalma kitaplar.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала