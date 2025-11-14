Gazzeli bir profesör 45 yıl boyunca biriktirdiği kütüphaneden geriye kalanları kurtarıyor

Gazze şehrine yapılan vahşice bombalamalar, evime ve sahip olduğum bu kütüphaneye de ulaştı. Evim beş katlı ve bir kat kütüphaneye ayrılmıştı. Kırk yılı aşkın süredir biriktirdiğim kitaplar. Torunlarım ve ben her sabah gelip, elimizden geldiğince önemli kitapları topluyor ve onları korumak için güvenli bir yere götürüyoruz. Ve onlarca yıldır biriktirdiğimiz bu değerli kitapları koruyoruz. Tüm bu harika kitaplar, ciltlerimiz... ve eski zamanlardan kalma kitaplar.