Doç. Dr. Mutlu: ‘TRÇ’ İttifakı Türkiye’nin mecburiyeti
Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, MHP lideri Bahçeli’nin dillendirdiği TRÇ ittifakının Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, Batı’nın ‘kaybedenler kulübü’ne dönüştüğünü söyledi. Doç. Dr. Mutlu, “TRÇ ittifakı Cumhurbaşkanlığıyla çelişen bir görüş değil; iktidar ortağının dile getirdiği, Türkiye için zorunlu bir adım.” dedi.
Türkiye’nin dış politika hattında Suriye’den Türk Cumhuriyetleri’ne, jeopolitik ittifaklardan büyük güç rekabetine uzanan geniş bir denklem yeniden tartışılıyor. Küresel düzlemde Batı’nın stratejik yön arayışı, Doğu’nun yükselişi, İsrail-İran gerilimi ve yeni güvenlik mimarisi öne çıkarken Ankara’nın konumu ve tercihleri de önem kazanıyor.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu konuk oldu. Bölgesel jeopolitik tabloyu değerlendiren Mutlu, uluslararası güç dengelerinden TRÇ ittifakına, Suriye denkleminden İran’ın askeri kapasitesine uzanan geniş bir çerçevede şu değerlendirmeleri yaptı:
‘Batı, ‘kaybedenler kulübü’ne dönüştü’
Doç. Dr. Mutlu, Bahçeli’nin dile getirdiği TRÇ ittifakının Cumhurbaşkanlığıyla ters düşen bir yaklaşım olmadığını belirterek, aksine Türkiye için zorunlu bir çıkış hattı anlamına geldiğini ifade etti:
“Bence Sayın Bahçeli’nin sözünü ettiği TRÇ ittifakı meselesi Cumhurbaşkanlığının ayrı görüşte olduğu bir konu değil. Sadece iktidar ortaklarının biri tarafından dile getiriliyor. Bu, Türkiye’nin mecburiyeti. Bir çıkış yol. Aynı mevziye girmek illa da iç içe karışmak, onların esiri olmak anlamına gelmiyor. Çünkü karşı tarafın niyeti çok belli. Aynı mevziye gireceksiniz. Diğer taraf zaten ‘Kaybedenler kulübü’ haline geldi. Gidişatları gidişat değil.”
‘Eskiden diplomatlar vardı’
Hem ABD’de hem de Avrupa’da eski diplomat profilinin kaybolduğunu belirterek söz konusu bölgelerde siyasi akılda ciddi bir dönüşüm yaşandığını vurgulayan Doç. Dr. Mutlu, ”Eskiden diplomatlar vardı. Sadece ABD’de değil, Avrupa’da da öyle. Hayretler verici şekilde. Bakın, Sarkozy şu anda ne durumda? Merkel’i bir kenara koyarsak Avrupa’da da böyle. Eskiden diplomatlar vardı, şimdi ise bambaşka bir sürece gidi. Acaba Alparslan Işıklı hocanın dediği gibi Batı merkezli Yeni Orta Çağ dönemini mi yaşıyoruz?” dedi.
‘Suriye Ordusu’nun imhası İsrail’e yaradı’
Doç. Dr. Mutlu, Suriye Ulusal Ordusu’nun zayıflatılmasının en çok İsrail’e yaradığını belirtti. Esad’ı devirmeye ve Suriye Ordusu’nu dağıtmaya yönelik hamlelerin jeopolitik dengeyi İsrail lehine çevirdiğini vurgulayan Mutlu, bugün Şara’nın elinde kamu düzenini dahi zor sağlayan sınırlı bir güç kaldığını, bunun da Türkiye açısından bölgedeki açmazı daha da derinleştirdiğini söyledi:
“Suriye için huzursuz edici gelişmeler var. Büyük bir belirsizlik gözüküyor. Sürecin baştan kurgulanmasıyla ilgili bir sıkıntı var. Suriye savaşının başlama nedeni neydi? Başlama nedeninde size bir opsiyon veriliyor. Ya direniş grubunda olacaksınız Beşar Esad’ın Suriye’nin eski güçlerinde ya da Suriye üzerinde planları olan, Suriye’yi bölen farklı bir şekle sokup kendi hizmetine almak isteyen emperyalizmin tarafında olacaksınız. Bunların arasında üçüncü bir formül üretmek çok zor. Çok büyük bir aktör olmanız lazım. Önceki süreçte zaten bizim haberimiz olmadan orada bazı şeyler yapılmış. Bütün süreç zaten 2-3 yıldır bu şekle evrilmesi için kurgulanıyormuş. Uluslararası jeopolitikte taşları oynattığın zaman birkaç hamle sonrasını hesaplamanız gerekiyor. Beşar Esad’ı iktidardan uzaklaştırmayı, Suriye’nin ulusal savunma ordusunu tamamen yok etmeye kalktığınızda bu İsrail’in işine gelir. Peki, fütursuzca Lübnan’a, Irak’a, Katar’a bile operasyon yapan İsrail böyle bir fırsatı kaçırır mı? Kaçırmayacağı çok belli. İsrail, Suriye ordusunun bütün lojistik desteğini, silahlarını, havaalanlarını, deniz kuvvetlerini yok ettiği saldırıların sonucunda elinde yetersiz, oranın genel kamu düzenini bile sağlamakta zorlanan bir Şara gücü kaldı ve Türkiye için açmaz daha da büyüdü.”
‘ABD, Rusya ile Çin’in arasını açamaz’
Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, ABD’nin Rusya ile Çin’i birbirinden koparma hedefinin gerçekçi olmadığını belirterek, iki ülkenin köklü devlet geleneği ve jeopolitik tecrübesi nedeniyle kolay manipüle edilemeyeceğini söyledi. Batı’nın bu konuda kibirli ve hatalı bir varsayımla hareket ettiğini vurgulayan Doç. Dr. Mutlu, şunları kaydetti:
“Kibir, duygusal zeka düşüklüğünden gelir. Batı’da kibir var. Doğu’daki aktörleri o kadar kolay manipüle edebileceğini düşünüyor ki… ‘Çin ile Rusya arasında bir sorun yaratırız. Arada bir rekabet olursa bunu kullanırız’ diyorlar. Çin 5 bin yıllık bir imparatorluk. Rusya Federasyonu derseniz ilk Rus Kinezlerinin 6-7. yüzyılda ortaya çıktığını düşünürseniz, Hazar Devleti’nin hemen sonrasında Çarlığın kurulma sürecini düşünecek olursanız nerdeyse bin 500 yıllık devlet geleneği. 200 yıllık Amerika’yı keşfeden sömürgeciler ‘Biz bunları ayıralım’ diyorlar. Bu, bu kadar basit değil. Şu andaki standart jeopolitik açısından da kolay bir şey değil. Ben Trump koridorunun yapılabileceğinden de emin değilim. Çünkü karşı tarafın buna cevap veremeyeceği varsayımı ile hareket ediyorlar.”
‘12 Gün Savaşı ABD ve İsrail’i korkuttu‘
12 Gün Savaşı’nın ABD ve İsrail’i İran’ın ulaştığı askeri kapasite karşısında ciddi şekilde endişelendirdiğini dile getiren Doç. Dr. Mutlu, İran’ın balistik füze gücü nedeniyle yakın vadede İran’a saldırı ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi:
“İran’dan artık çok korkuyorlar. 12 Gün Savaşı, son 100 yılın en önemli savaşlarından biri kesinlikle. Çünkü şu anda İran’ın istemedikleri bir güce geldiğini gördüler. Kolay kolay İran’a saldırmaya cesaret edeceklerini düşünmüyorum. Askeri uzmanlar da bunu söylediler; İran’ın elindeki balistik silahları durdurabilecek net bir savunma sistemleri yok. En son İran’ın kullandığı füzelerden bir tanesi bir AVM’nin altına gizlenen İsrail’in istihbarat merkezini nokta atışıyla vurdu. Bu kadar hassasiyetle duruş şu demek; ‘Onları durduramazsınız’ Daha gönderilmeyenler, daha güçlü olanları var. İran’a saldırı yapacaklar, ama şimdi değil. Ne zaman kendilerini savunabilip İran’ı gafil avlayabileceklerini anlarlar, o zaman yapacaklar. Ama çok zayıf ihtimal. Ayrıca İran’ın arkasında büyük bir Doğu var. İran’ın parçalanması ne Çin’in ne Hindistan’ın ne Rusya’nın ne de Türkiye’nin işine gelmez.”