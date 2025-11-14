https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/doc-dr-mutlu-trc-ittifaki-turkiyenin-mecburiyeti-1101014040.html

Doç. Dr. Mutlu: ‘TRÇ’ İttifakı Türkiye’nin mecburiyeti

Doç. Dr. Mutlu: ‘TRÇ’ İttifakı Türkiye’nin mecburiyeti

Türkiye’nin dış politika hattında Suriye’den Türk Cumhuriyetleri’ne, jeopolitik ittifaklardan büyük güç rekabetine uzanan geniş bir denklem yeniden tartışılıyor. Küresel düzlemde Batı’nın stratejik yön arayışı, Doğu’nun yükselişi, İsrail-İran gerilimi ve yeni güvenlik mimarisi öne çıkarken Ankara’nın konumu ve tercihleri de önem kazanıyor.Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu konuk oldu. Bölgesel jeopolitik tabloyu değerlendiren Mutlu, uluslararası güç dengelerinden TRÇ ittifakına, Suriye denkleminden İran’ın askeri kapasitesine uzanan geniş bir çerçevede şu değerlendirmeleri yaptı:‘Batı, ‘kaybedenler kulübü’ne dönüştü’Doç. Dr. Mutlu, Bahçeli’nin dile getirdiği TRÇ ittifakının Cumhurbaşkanlığıyla ters düşen bir yaklaşım olmadığını belirterek, aksine Türkiye için zorunlu bir çıkış hattı anlamına geldiğini ifade etti:‘Eskiden diplomatlar vardı’Hem ABD’de hem de Avrupa’da eski diplomat profilinin kaybolduğunu belirterek söz konusu bölgelerde siyasi akılda ciddi bir dönüşüm yaşandığını vurgulayan Doç. Dr. Mutlu, ”Eskiden diplomatlar vardı. Sadece ABD’de değil, Avrupa’da da öyle. Hayretler verici şekilde. Bakın, Sarkozy şu anda ne durumda? Merkel’i bir kenara koyarsak Avrupa’da da böyle. Eskiden diplomatlar vardı, şimdi ise bambaşka bir sürece gidi. Acaba Alparslan Işıklı hocanın dediği gibi Batı merkezli Yeni Orta Çağ dönemini mi yaşıyoruz?” dedi.‘Suriye Ordusu’nun imhası İsrail’e yaradı’Doç. Dr. Mutlu, Suriye Ulusal Ordusu’nun zayıflatılmasının en çok İsrail’e yaradığını belirtti. Esad’ı devirmeye ve Suriye Ordusu’nu dağıtmaya yönelik hamlelerin jeopolitik dengeyi İsrail lehine çevirdiğini vurgulayan Mutlu, bugün Şara’nın elinde kamu düzenini dahi zor sağlayan sınırlı bir güç kaldığını, bunun da Türkiye açısından bölgedeki açmazı daha da derinleştirdiğini söyledi:‘ABD, Rusya ile Çin’in arasını açamaz’Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, ABD’nin Rusya ile Çin’i birbirinden koparma hedefinin gerçekçi olmadığını belirterek, iki ülkenin köklü devlet geleneği ve jeopolitik tecrübesi nedeniyle kolay manipüle edilemeyeceğini söyledi. Batı’nın bu konuda kibirli ve hatalı bir varsayımla hareket ettiğini vurgulayan Doç. Dr. Mutlu, şunları kaydetti:‘12 Gün Savaşı ABD ve İsrail’i korkuttu‘12 Gün Savaşı’nın ABD ve İsrail’i İran’ın ulaştığı askeri kapasite karşısında ciddi şekilde endişelendirdiğini dile getiren Doç. Dr. Mutlu, İran’ın balistik füze gücü nedeniyle yakın vadede İran’a saldırı ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi:

