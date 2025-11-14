Türkiye
Diyabet, göz tansiyonu ve katarakt riskini artırıyor
Diyabet, göz tansiyonu ve katarakt riskini artırıyor
Göz tansiyonu ve kataraktın, şeker hastalarında normalden 2 kat fazla görülüyor. Uzmanlar, diyabetin Türkiye'de görülme sıklığının 11,9 olduğu, her 100 kişiden... 14.11.2025
"Diyabetik retinopati" denen şeker hastalığının, gözü etkileme sıklığının yaklaşık yüzde 30 olduğunu ve 20 yılın üzerinde diyabeti olan her 4 hastanın 3'ünde etkilenme olabildiğine dikkat çekildi.Op. Dr. Ebru Ceyda Bostan, diyabette göz sorunlarının gelip geçici görme bozukluklarından çift görme ve kalıcı görme bozukluklarına kadar geniş yelpazede yer aldığını aktararak, şöyle devam etti:Diyabet tanısı itibarıyla 10 yıllık süreden sonra retinopati görülme sıklığının arttığına dikkati çeken Bostan, kan şekeri kontrolünün önemli bir faktör olduğuna işaret etti."Erken tanı, körlüğün engellenmesi için önemli"Kan şekerinin düzensiz seyretmesinin, kan şekerinin ani yükselmesi ve düşmesinin retinanın bozulmasını ve hastalığın ilerlemesini kolaylaştırdığını belirten Bostan, "Gebelik, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, böbrek hastalığı, retinopatiyi ağırlaştıran diğer faktörlerdir. Bu tabakanın hasarı hafiften ağıra kadar sınıflandırılabilir. Erken tanısı körlüğün engellenebilirliği açısından önemli. Bu yüzden de diyabet tanısı olan her hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile ortalama yılda bir göz muayenesinden geçmesi önerilmektedir. Önerilen kontrollerde hastanın diyabet hastası olduğunu belirtmesi, erken teşhis ve tedavi için çok önemlidir" bilgisini paylaştı.
diyabet, göz tansiyonu, katarakt
diyabet, göz tansiyonu, katarakt

Diyabet, göz tansiyonu ve katarakt riskini artırıyor

12:44 14.11.2025
Göz tansiyonu ve kataraktın, şeker hastalarında normalden 2 kat fazla görülüyor. Uzmanlar, diyabetin Türkiye'de görülme sıklığının 11,9 olduğu, her 100 kişiden 12'sinde diyabet görüldüğü açıkladı.
"Diyabetik retinopati" denen şeker hastalığının, gözü etkileme sıklığının yaklaşık yüzde 30 olduğunu ve 20 yılın üzerinde diyabeti olan her 4 hastanın 3'ünde etkilenme olabildiğine dikkat çekildi.
Op. Dr. Ebru Ceyda Bostan, diyabette göz sorunlarının gelip geçici görme bozukluklarından çift görme ve kalıcı görme bozukluklarına kadar geniş yelpazede yer aldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Gelip geçici görme kaybı, kan şekerindeki dalgalanmaya bağlıdır. Kan şekeri oldukça düzensiz giden bir hastada, yoluna girdiğinde veya tam tersine düzenli giden bir hastada kan şekeri ayarında ciddi bozulma olduğunda görülebilir.

Diyabet hastalarında katarakta daha sık ve daha erken yaşta rastlamak mümkün. Göz tansiyonu ve katarakt, şeker hastalarında normalden 2 kat fazla görülmekte.

Diyabet hastalarında en önemli ve sık karşılaştığımız göz hastalığı, diyabetik retinopatidir. Gözün iç tabakası olan retinanın hasar görmesidir. 20-65 yaş grubunda önde gelen körlük nedenlerindendir."

Diyabet tanısı itibarıyla 10 yıllık süreden sonra retinopati görülme sıklığının arttığına dikkati çeken Bostan, kan şekeri kontrolünün önemli bir faktör olduğuna işaret etti.

"Erken tanı, körlüğün engellenmesi için önemli"

Kan şekerinin düzensiz seyretmesinin, kan şekerinin ani yükselmesi ve düşmesinin retinanın bozulmasını ve hastalığın ilerlemesini kolaylaştırdığını belirten Bostan, "Gebelik, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, böbrek hastalığı, retinopatiyi ağırlaştıran diğer faktörlerdir. Bu tabakanın hasarı hafiften ağıra kadar sınıflandırılabilir. Erken tanısı körlüğün engellenebilirliği açısından önemli. Bu yüzden de diyabet tanısı olan her hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile ortalama yılda bir göz muayenesinden geçmesi önerilmektedir. Önerilen kontrollerde hastanın diyabet hastası olduğunu belirtmesi, erken teşhis ve tedavi için çok önemlidir" bilgisini paylaştı.
