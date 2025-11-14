https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/diyabet-goz-tansiyonu-ve-katarakt-riskini-artiriyor-1100995688.html

Diyabet, göz tansiyonu ve katarakt riskini artırıyor

Diyabet, göz tansiyonu ve katarakt riskini artırıyor

Sputnik Türkiye

Göz tansiyonu ve kataraktın, şeker hastalarında normalden 2 kat fazla görülüyor. Uzmanlar, diyabetin Türkiye'de görülme sıklığının 11,9 olduğu, her 100 kişiden... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T12:44+0300

2025-11-14T12:44+0300

2025-11-14T12:44+0300

sağlik

diyabet

göz tansiyonu

katarakt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/07/1062086855_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_517260b08b38c97fcc315252f76fe2fd.jpg

"Diyabetik retinopati" denen şeker hastalığının, gözü etkileme sıklığının yaklaşık yüzde 30 olduğunu ve 20 yılın üzerinde diyabeti olan her 4 hastanın 3'ünde etkilenme olabildiğine dikkat çekildi.Op. Dr. Ebru Ceyda Bostan, diyabette göz sorunlarının gelip geçici görme bozukluklarından çift görme ve kalıcı görme bozukluklarına kadar geniş yelpazede yer aldığını aktararak, şöyle devam etti:Diyabet tanısı itibarıyla 10 yıllık süreden sonra retinopati görülme sıklığının arttığına dikkati çeken Bostan, kan şekeri kontrolünün önemli bir faktör olduğuna işaret etti."Erken tanı, körlüğün engellenmesi için önemli"Kan şekerinin düzensiz seyretmesinin, kan şekerinin ani yükselmesi ve düşmesinin retinanın bozulmasını ve hastalığın ilerlemesini kolaylaştırdığını belirten Bostan, "Gebelik, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, böbrek hastalığı, retinopatiyi ağırlaştıran diğer faktörlerdir. Bu tabakanın hasarı hafiften ağıra kadar sınıflandırılabilir. Erken tanısı körlüğün engellenebilirliği açısından önemli. Bu yüzden de diyabet tanısı olan her hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile ortalama yılda bir göz muayenesinden geçmesi önerilmektedir. Önerilen kontrollerde hastanın diyabet hastası olduğunu belirtmesi, erken teşhis ve tedavi için çok önemlidir" bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ilk-vaka-olarak-kayitlara-gecti-kene-isiriginin-neden-oldugu-kirmizi-et-alerjisi-can-aldi-1100999463.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyabet, göz tansiyonu, katarakt