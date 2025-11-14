https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ali-cagatay-kurtulus-savasinda-yardim-gonderen-leninin-kendisiydi-1100991867.html
Ali Çağatay: Kurtuluş Savaşı’nda yardım gönderen Lenin’in kendisiydi
Ali Çağatay: Kurtuluş Savaşı’nda yardım gönderen Lenin’in kendisiydi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Milli Mücadele dönemine dair açıklamalarda bulundu. Afyoncu, “Millî Mücadele'de bize... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T09:26+0300
2025-11-14T09:26+0300
2025-11-14T09:52+0300
seyi̇r hali̇
lenin
erhan afyoncu
sovyetler birliği
cumhuriyet anıtı
rusya
kurtuluş savaşı
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Milli Mücadele dönemine dair açıklamalarda bulundu. Afyoncu, Milli Mücadele dönemine ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:'Türkiye Cumhuriyeti’ne en büyük desteği veren ülke Rusya’nın kendisidir'Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Erhan Afyoncu’nun Milli Mücadele dönemine ilişkin geçmişte yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Çağatay, şunları söyledi:
sovyetler birliği
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
lenin, erhan afyoncu, sovyetler birliği, cumhuriyet anıtı, rusya, kurtuluş savaşı, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali
lenin, erhan afyoncu, sovyetler birliği, cumhuriyet anıtı, rusya, kurtuluş savaşı, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali
Ali Çağatay: Kurtuluş Savaşı’nda yardım gönderen Lenin’in kendisiydi
09:26 14.11.2025 (güncellendi: 09:52 14.11.2025)
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Milli Mücadele dönemine dair açıklamalarda bulundu. Afyoncu, “Millî Mücadele'de bize para ve silah gönderen Ruslar değil, Buhara Müslümanlarıydı, Orta Asya Türkleriydi” ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Milli Mücadele dönemine dair açıklamalarda bulundu.
Afyoncu, Milli Mücadele dönemine ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:
Milli Mücadele döneminde Atatürk çok iyi bir politika izliyor. Ders kitaplarında senelerce anlatıldı; Ruslar bize silah ve para gönderdi diye. Esas gerçek ise öyle değil. Buhara Müslümanları Lenin’e gelip diyorlar ki; biz Anadolu’da mücadeleye yardım etmek istiyoruz, orada savaşanlar bizim kardeşimiz diyorlar. Millî Mücadele'de bize para ve silah gönderen Ruslar değil, Buhara Müslümanlarıydı, Orta Asya Türkleriydi. Bunu ders kitapları yazmaz. Büyük paralar topluyorlar. Komünistler bu paranın çok azını, bir kısmı bozuk silahlarla birlikte yolluyor. Bu olay bize senelerce 'Rus yardımı' diye anlatıldı.
'Türkiye Cumhuriyeti’ne en büyük desteği veren ülke Rusya’nın kendisidir'
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Erhan Afyoncu’nun Milli Mücadele dönemine ilişkin geçmişte yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
Çağatay, şunları söyledi:
Erhan Afyoncu, Kurtuluş Savaşı’nda bize para ve silah gönderen Ruslar değildir, ‘onlar Buhara Müslümanlarıydı, Orta Asya Türkleriydi’ dedi. Buhara Müslümanlığı diye bir Müslümanlık yok. Bize Kurtuluş Savaşı’nda yardım gönderen Lenin’in kendisiydi. Burada Erhan Afyoncu, Lenin’e kara çalmak için ya da bu yardımın Sovyetler Birliği aracılığıyla gelmediğini göstermek için Buhara Müslümanları diyor. Ama Buhara Müslümanları dediği, Sovyetler Birliği’nin içindeki müslüman topluluklar. Sovyetler Birliği’ni kim yönetiyordu? Lenin. Yardım Lenin’in yardımıydı. Kendisi ayrıca, ‘Lenin’e gidip orada savaşanlar bizim kardeşlerimiz, Anadolu’ya yardım istiyoruz demişler’ gibi bir hikayeyle meseleyi düzeltiyor ama bu anlatımın tarihsel bir karşılığı yok.
Silahların bozuk olduğunu iddia ediyor. Böyle bir şey yok. Bir iki bozuk silah çıkmış olabilir ama bu, yardımların niteliğini değiştirmez. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda iki Rus generalin, Kliment Voroşilov ve Mihail Frunze’nin bulunmasının sebebi de budur. O anıtta Mehmetçiğin hemen arkasında iki Rus generalin ne işi var? Çünkü Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye Cumhuriyeti’ne en büyük desteği veren ülke Rusya’nın kendisidir. Bu destek Lenin’in halklar arası dayanışma politikasının bir sonucudur. Tarihsel karşılığı olan bir gerçektir.