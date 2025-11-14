Ali Çağatay: Kurtuluş Savaşı’nda yardım gönderen Lenin’in kendisiydi

Erhan Afyoncu, Kurtuluş Savaşı’nda bize para ve silah gönderen Ruslar değildir, ‘onlar Buhara Müslümanlarıydı, Orta Asya Türkleriydi’ dedi. Buhara Müslümanlığı diye bir Müslümanlık yok. Bize Kurtuluş Savaşı’nda yardım gönderen Lenin’in kendisiydi. Burada Erhan Afyoncu, Lenin’e kara çalmak için ya da bu yardımın Sovyetler Birliği aracılığıyla gelmediğini göstermek için Buhara Müslümanları diyor. Ama Buhara Müslümanları dediği, Sovyetler Birliği’nin içindeki müslüman topluluklar. Sovyetler Birliği’ni kim yönetiyordu? Lenin. Yardım Lenin’in yardımıydı. Kendisi ayrıca, ‘Lenin’e gidip orada savaşanlar bizim kardeşlerimiz, Anadolu’ya yardım istiyoruz demişler’ gibi bir hikayeyle meseleyi düzeltiyor ama bu anlatımın tarihsel bir karşılığı yok.

Silahların bozuk olduğunu iddia ediyor. Böyle bir şey yok. Bir iki bozuk silah çıkmış olabilir ama bu, yardımların niteliğini değiştirmez. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda iki Rus generalin, Kliment Voroşilov ve Mihail Frunze’nin bulunmasının sebebi de budur. O anıtta Mehmetçiğin hemen arkasında iki Rus generalin ne işi var? Çünkü Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye Cumhuriyeti’ne en büyük desteği veren ülke Rusya’nın kendisidir. Bu destek Lenin’in halklar arası dayanışma politikasının bir sonucudur. Tarihsel karşılığı olan bir gerçektir.