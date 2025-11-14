Türkiye
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Gazze'de yoğun yağış nedeniyle İsrail saldırılarında evleri yıkılanların kaldığı çadırları su bastı
Gazze'de yoğun yağış nedeniyle İsrail saldırılarında evleri yıkılanların kaldığı çadırları su bastı
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi’nde başlayan yoğun yağmur, İsrail saldırıları nedeniyle evleri yıkılan Filistinlilerin kaldığı derme çatma çadırları su bastı. Kış koşullarıyla... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
Gazze'de yoğun yağış nedeniyle İsrail saldırılarında evleri yıkılanların kaldığı çadırları su bastı

13:59 14.11.2025
Gazze Şeridi’nde başlayan yoğun yağmur, İsrail saldırıları nedeniyle evleri yıkılan Filistinlilerin kaldığı derme çatma çadırları su bastı. Kış koşullarıyla birlikte yaşam koşulları daha da zor hale geldi.
Gazze Şeridi'nde bu sabah yağan yağmur sonrası İsrail'in 2 yıl süren saldırıları nedeniyle evleri yıkılan Filistinlilerin kaldığı Yermük Kampı'ndaki çadırları su bastı.

Gazze Şeridi'nde bu sabah yağan yağmur sonrası İsrail'in 2 yıl süren saldırıları nedeniyle evleri yıkılan Filistinlilerin kaldığı Yermük Kampı'ndaki çadırları su bastı.

Yağmur nedeniyle bölgede su ve çamur birikintileri oluştu. Kamptaki Filistinliler, çadırlarına su girmemesi için önlem aldı.

Yağmur nedeniyle bölgede su ve çamur birikintileri oluştu. Kamptaki Filistinliler, çadırlarına su girmemesi için önlem aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Gazze’de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü. Bu nedenle yaklaşık 2.3 milyon Filistinli, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Gazze’de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü. Bu nedenle yaklaşık 2.3 milyon Filistinli, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 2 yıl süren saldırılarında Gazze'deki evlerin yüzde 90'a yakını ya tamamen yıkıldı veya hasar aldı.

İsrail'in 2 yıl süren saldırılarında Gazze'deki evlerin yüzde 90'a yakını ya tamamen yıkıldı veya hasar aldı.

Saldırılar nedeniyle defalarca zorla yerinden edilen ve doğru düzgün eşyası kalmayan Filistinlilerin birkaç eşyası da ıslandı.

Saldırılar nedeniyle defalarca zorla yerinden edilen ve doğru düzgün eşyası kalmayan Filistinlilerin birkaç eşyası da ıslandı.

Giyecek kıyafet bulmakta zorlanan Filistinli çocukların birçoğunun yalınayak oluşu kameraya yansıdı.

Giyecek kıyafet bulmakta zorlanan Filistinli çocukların birçoğunun yalınayak oluşu kameraya yansıdı.

