Gazze'de yoğun yağış nedeniyle İsrail saldırılarında evleri yıkılanların kaldığı çadırları su bastı
Gazze Şeridi'nde başlayan yoğun yağmur, İsrail saldırıları nedeniyle evleri yıkılan Filistinlilerin kaldığı derme çatma çadırları su bastı. Kış koşullarıyla... 14.11.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101003658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_139f58352ce53c1a8b0e90e010fa79af.jpg
gazze
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101003658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_986f36ec993476706d7e01bba9e3bf4c.jpg
Gazze'de yoğun yağış nedeniyle İsrail saldırılarında evleri yıkılanların kaldığı çadırları su bastı
Gazze Şeridi’nde başlayan yoğun yağmur, İsrail saldırıları nedeniyle evleri yıkılan Filistinlilerin kaldığı derme çatma çadırları su bastı. Kış koşullarıyla birlikte yaşam koşulları daha da zor hale geldi.
© AA / Hamza Z. H. Qraiqea
Gazze Şeridi'nde bu sabah yağan yağmur sonrası İsrail'in 2 yıl süren saldırıları nedeniyle evleri yıkılan Filistinlilerin kaldığı Yermük Kampı'ndaki çadırları su bastı.
© AA / Hamza Z. H. Qraiqea
Yağmur nedeniyle bölgede su ve çamur birikintileri oluştu. Kamptaki Filistinliler, çadırlarına su girmemesi için önlem aldı.
© AA / Abdalhkem Abu Riash
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Gazze’de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü. Bu nedenle yaklaşık 2.3 milyon Filistinli, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.
© AA / Abdalhkem Abu Riash
İsrail'in 2 yıl süren saldırılarında Gazze'deki evlerin yüzde 90'a yakını ya tamamen yıkıldı veya hasar aldı.
© AA / Abdalhkem Abu Riash
Saldırılar nedeniyle defalarca zorla yerinden edilen ve doğru düzgün eşyası kalmayan Filistinlilerin birkaç eşyası da ıslandı.
© AA / Hamza Z. H. Qraiqea
Giyecek kıyafet bulmakta zorlanan Filistinli çocukların birçoğunun yalınayak oluşu kameraya yansıdı.
Giyecek kıyafet bulmakta zorlanan Filistinli çocukların birçoğunun yalınayak oluşu kameraya yansıdı.