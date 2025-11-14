Gazze'de yoğun yağış nedeniyle İsrail saldırılarında evleri yıkılanların kaldığı çadırları su bastı

© AA / Abdalhkem Abu Riash

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Gazze’de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü. Bu nedenle yaklaşık 2.3 milyon Filistinli, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.