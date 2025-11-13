https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/zayiflamak-icin-herkes-bu-diyete-basladi-viral-ic-dus-trendine-doktor-uyarisi--1100965954.html
Zayıflamak için herkes bu diyete başladı: Viral ‘iç duş’ trendine doktor uyarısı
Zayıflamak için herkes bu diyete başladı: Viral ‘iç duş’ trendine doktor uyarısı
Sputnik Türkiye
Yeniden viral olan “internal shower – iç duş” trendi chia tohumu, su ve limonla bağırsakları hızlı çalıştırdığı iddiasıyla gündemde. Dr. Rajan ve diyetisyenler bu popüler yöntemin gerçek etkilerini ve tehlikelerini anlatıyor.
2025-11-13T12:58+0300
2025-11-13T12:58+0300
2025-11-13T12:58+0300
i̇ddia
cleveland
tiktok
türkiye
haberler
sağlik
zayıflama
zayıflık
zayıflama kampı
kilo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099067909_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9ee3c5e0530afcf20973a0780970c301.jpg
Sosyal medyada yıllardır dolaşan ve yeniden popülerleşen “internal shower – iç duş” trendi hakkında uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. TikTok kullanıcıları tarafından sindirim sistemini temizlediği iddia edilen yöntem, basit bir karışımla hazırlanıyor; ancak doktorlara göre yanlış uygulanırsa ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.Trend nasıl yapılıyor? Basit karışım, büyük etki i̇ddiasıViral akıma göre “iç duş” hazırlamak içinkarıştırılıyor. Chia tohumları suyla birleştiğinde ağırlıklarının 12 katına kadar sıvı emebiliyor ve jelimsi bir kıvam alıyor. Bu süreç sindirim için faydalı olsa da, tohumlar ıslatılmadan yutulursa bağırsaklarda tıkanma riskine yol açabiliyor.Uzman görüşü: Lif kaynağı ama tehlikesiz değilCleveland Clinic’ten diyetsiyen Beth Czerwony, chia tohumlarının yüksek lif, antioksidan ve protein içeriğiyle “besin deposu” olduğunu belirterek şu faydaları sıralıyor:Ancak uzmanlara göre bu faydaların ortaya çıkması için chia tohumunun doğru şekilde hazırlanmaması durumunda sorunlar yaşanabiliyor.Dr. Rajan: Bu bir i̇ç duş değil, i̇ç temizlikSosyal medyada sağlık tavsiyeleriyle tanınan Dr. Karan Rajan, trende temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtiyor. Rajan, bu karışım için:“Bu aslında bir iç duş değil, daha çok bir iç tesisat temizleyicisi. Ama kabul etmek lazım, işe yarıyor… ve öldürmüyor.”diyerek popüler yöntemin risklerini de vurguluyor.Chia tohumu için “pahalı lif kaynağı” tanımlamasını yapan Rajan, daha ekonomik bir alternatif olarak psyllium husk (karnıyarık otu kabuğu) öneriyor.Aşırı lif tehlikesi: Şişkinlik ve kramp uyarısıDr. Rajan’a göre trende kapılanların en büyük hatası, yüksek lif içeriğini hafife almak:“Fazla lif tüketirseniz kramp, şişkinlik ve mide rahatsızlıkları** kaçınılmaz.”Uzmanlar ideal miktarın 2 yemek kaşığı chia tohumu olduğunu belirtiyor. Fazlası sindirim sistemini zorlayabiliyor.Rajan ayrıca karışımın tadına dair şaka yollu bir uyarı yapıyor:“İçtiğiniz şey erimiş kurbağa yumurtası gibi olacak. Ne kadar beklerseniz o kadar kötüleşir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/yeni-kesif-arilar-zamani-algilayabilir-1100965762.html
i̇ddia
cleveland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099067909_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_de982480b032a685e82d496b266346ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
internal shower, internal shower nedir, iç duş trendi, iç duş nedir, chia tohumu iç duş, chia tohumu faydaları, chia tohumu zararları, chia seed detox, chia seeds water, chia suyu, internal shower nasıl yapılır, iç duş karışımı nasıl hazırlanır, chia tohumu suyla nasıl tüketilir, chia tohumu ne işe yarar, chia tohumu tıkanma yapar mı, iç duş gerçekten işe yarıyor mu
internal shower, internal shower nedir, iç duş trendi, iç duş nedir, chia tohumu iç duş, chia tohumu faydaları, chia tohumu zararları, chia seed detox, chia seeds water, chia suyu, internal shower nasıl yapılır, iç duş karışımı nasıl hazırlanır, chia tohumu suyla nasıl tüketilir, chia tohumu ne işe yarar, chia tohumu tıkanma yapar mı, iç duş gerçekten işe yarıyor mu
Zayıflamak için herkes bu diyete başladı: Viral ‘iç duş’ trendine doktor uyarısı
Sosyal medyada popüler olan 'internal shower iç duş' trendi yeniden gündemde. Dr. Karan Rajan, chia tohumuyla hazırlanan bu karışımın bağırsakları çalıştırabildiğini ancak yanlış tüketildiğinde tehlikeli tıkanmalara yol açabileceğini söyledi. Uzmanlar, yüksek lif alımının risklerine dikkat çekiyor.
Sosyal medyada yıllardır dolaşan ve yeniden popülerleşen “internal shower – iç duş” trendi hakkında uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. TikTok kullanıcıları tarafından sindirim sistemini temizlediği iddia edilen yöntem, basit bir karışımla hazırlanıyor; ancak doktorlara göre yanlış uygulanırsa ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Trend nasıl yapılıyor? Basit karışım, büyük etki i̇ddiası
Viral akıma göre “iç duş” hazırlamak için
2 yemek kaşığı chia tohumu
,
Biraz limon suyu (isteğe bağlı)
karıştırılıyor. Chia tohumları suyla birleştiğinde ağırlıklarının 12 katına kadar sıvı emebiliyor ve jelimsi bir kıvam alıyor. Bu süreç sindirim için faydalı olsa da, tohumlar ıslatılmadan yutulursa bağırsaklarda tıkanma riskine yol açabiliyor.
Uzman görüşü: Lif kaynağı ama tehlikesiz değil
Cleveland
Clinic’ten diyetsiyen Beth Czerwony
, chia tohumlarının yüksek lif
, antioksidan
ve protein
içeriğiyle “besin deposu” olduğunu belirterek şu faydaları sıralıyor:
Bağırsak dokusunu güçlendirebilir
Faydalı bağırsak bakterilerinin
çoğalmasını destekleyebilir
Besin emilimini düzenleyebilir
Ancak uzmanlara göre bu faydaların ortaya çıkması için chia tohumunun doğru şekilde hazırlanmaması durumunda sorunlar yaşanabiliyor.
Dr. Rajan: Bu bir i̇ç duş değil, i̇ç temizlik
Sosyal medyada sağlık tavsiyeleriyle tanınan Dr. Karan Rajan, trende temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtiyor. Rajan, bu karışım için:
“Bu aslında bir iç duş değil, daha çok bir iç tesisat temizleyicisi. Ama kabul etmek lazım, işe yarıyor… ve öldürmüyor.”
diyerek popüler yöntemin risklerini de vurguluyor.
Chia tohumu için “pahalı lif kaynağı” tanımlamasını yapan Rajan, daha ekonomik bir alternatif olarak psyllium husk (karnıyarık otu kabuğu) öneriyor.
Aşırı lif tehlikesi: Şişkinlik ve kramp uyarısı
Dr. Rajan’a göre trende kapılanların en büyük hatası, yüksek lif içeriğini hafife almak:
“Fazla lif tüketirseniz kramp, şişkinlik ve mide rahatsızlıkları** kaçınılmaz.”
Uzmanlar ideal miktarın 2 yemek kaşığı chia tohumu olduğunu belirtiyor. Fazlası sindirim sistemini zorlayabiliyor.
Rajan ayrıca karışımın tadına dair şaka yollu bir uyarı yapıyor:
“İçtiğiniz şey erimiş kurbağa yumurtası gibi olacak. Ne kadar beklerseniz o kadar kötüleşir.”