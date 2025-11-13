https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/zayiflamak-icin-herkes-bu-diyete-basladi-viral-ic-dus-trendine-doktor-uyarisi--1100965954.html

Zayıflamak için herkes bu diyete başladı: Viral ‘iç duş’ trendine doktor uyarısı

Yeniden viral olan “internal shower – iç duş” trendi chia tohumu, su ve limonla bağırsakları hızlı çalıştırdığı iddiasıyla gündemde. Dr. Rajan ve diyetisyenler bu popüler yöntemin gerçek etkilerini ve tehlikelerini anlatıyor.

Sosyal medyada yıllardır dolaşan ve yeniden popülerleşen “internal shower – iç duş” trendi hakkında uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. TikTok kullanıcıları tarafından sindirim sistemini temizlediği iddia edilen yöntem, basit bir karışımla hazırlanıyor; ancak doktorlara göre yanlış uygulanırsa ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.Trend nasıl yapılıyor? Basit karışım, büyük etki i̇ddiasıViral akıma göre “iç duş” hazırlamak içinkarıştırılıyor. Chia tohumları suyla birleştiğinde ağırlıklarının 12 katına kadar sıvı emebiliyor ve jelimsi bir kıvam alıyor. Bu süreç sindirim için faydalı olsa da, tohumlar ıslatılmadan yutulursa bağırsaklarda tıkanma riskine yol açabiliyor.Uzman görüşü: Lif kaynağı ama tehlikesiz değilCleveland Clinic’ten diyetsiyen Beth Czerwony, chia tohumlarının yüksek lif, antioksidan ve protein içeriğiyle “besin deposu” olduğunu belirterek şu faydaları sıralıyor:Ancak uzmanlara göre bu faydaların ortaya çıkması için chia tohumunun doğru şekilde hazırlanmaması durumunda sorunlar yaşanabiliyor.Dr. Rajan: Bu bir i̇ç duş değil, i̇ç temizlikSosyal medyada sağlık tavsiyeleriyle tanınan Dr. Karan Rajan, trende temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtiyor. Rajan, bu karışım için:“Bu aslında bir iç duş değil, daha çok bir iç tesisat temizleyicisi. Ama kabul etmek lazım, işe yarıyor… ve öldürmüyor.”diyerek popüler yöntemin risklerini de vurguluyor.Chia tohumu için “pahalı lif kaynağı” tanımlamasını yapan Rajan, daha ekonomik bir alternatif olarak psyllium husk (karnıyarık otu kabuğu) öneriyor.Aşırı lif tehlikesi: Şişkinlik ve kramp uyarısıDr. Rajan’a göre trende kapılanların en büyük hatası, yüksek lif içeriğini hafife almak:“Fazla lif tüketirseniz kramp, şişkinlik ve mide rahatsızlıkları** kaçınılmaz.”Uzmanlar ideal miktarın 2 yemek kaşığı chia tohumu olduğunu belirtiyor. Fazlası sindirim sistemini zorlayabiliyor.Rajan ayrıca karışımın tadına dair şaka yollu bir uyarı yapıyor:“İçtiğiniz şey erimiş kurbağa yumurtası gibi olacak. Ne kadar beklerseniz o kadar kötüleşir.”

