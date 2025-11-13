‘TFF’den özür gibi bahis açıklaması’

Türkiye
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/tffden-ozur-gibi-bahis-aciklamasi-1100964345.html
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bahis soruşturmalarıyla ilgili yaptığı yeni... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturmalarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına federasyonumuz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.TFF’nin açıklamasını Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, “Bu, içinde özür olmayan bir özür açıklamasıdır. TFF’nin aklı yeni başına gelmiş” dedi.Özgan, şöyle devam etti:‘Futbol Federasyonu’nun aklı yeni başına gelmiş’
yeri ve zamanı
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bahis soruşturmalarıyla ilgili yaptığı yeni açıklama oldu. Özgan, “Akla karayı karıştırmamak gerekiyor” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturmalarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına federasyonumuz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
TFF’nin açıklamasını Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, “Bu, içinde özür olmayan bir özür açıklamasıdır. TFF’nin aklı yeni başına gelmiş” dedi.
Özgan, şöyle devam etti:
“Günlerdir burada konuşuyoruz. 27 Ekim günü Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun düzenlediği o basın toplantısından beri bu meseleyi gündeme getiriyoruz. Futbolcuların isimleri liste şeklinde medya ile paylaşılıyor. Sadece futbolcular değil hakemlerin isimleri de paylaşılıyor. Bu tip hassas konularda bir cerrah özeni göstermek gerekiyor. Futbol tabii ki temizlensin kimsenin buna itirazı yok. Yani profesyonel olarak sporun içinde bulunan kişiler bir suç işliyorlarsa elbette cezalarını alsınlar. Ama Bunu yaparken Akla karayı da karıştırmamak gerekiyor.”

“27 Ekim’den bugüne kadar hakem listeleri yayınlandı, 1024 futbolcunun isimleri yayınlandı, ikinci ve üçüncü ligteki karşılaşmalar durduruldu. Böylesi bir karmaşada herkesi aynı torbaya atarsak temizlenme sürecine etki etmez mi? Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Özellikle soruşturmayla ilgili kamuoyunu aydınlatma adına açıklamalarda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur denildi. Spot Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan alınan bilgiler ışığında karar alındığı söyleniyor. Savcılık, hakem Zorbay Küçük’ün başvurusu sonrası kararın yanlış olduğunu söylüyor. Federasyon, 47 futbolcu hakkında soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi adına ek bilgiler talep edildiğini söylüyor. Bir kişi bile olsa o kişinin hayatını adadığı mesleği boşa çıkaran bir adımdı bu. Futbol Federasyonu’nun aklı yeni başına gelmiş. Bu içinde özür olmayan bir özür açıklaması. Hiçbir teknik soruşturmaya tabi tutulmadan sitelerden gelen listeler paylaşıldı. Gerçekten kirli olanlar bu örnekleri vererek kendilerini temize çıkartmaya çalışırsa ne olacak?”
