‘TFF’den özür gibi bahis açıklaması’

“27 Ekim’den bugüne kadar hakem listeleri yayınlandı, 1024 futbolcunun isimleri yayınlandı, ikinci ve üçüncü ligteki karşılaşmalar durduruldu. Böylesi bir karmaşada herkesi aynı torbaya atarsak temizlenme sürecine etki etmez mi? Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Özellikle soruşturmayla ilgili kamuoyunu aydınlatma adına açıklamalarda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur denildi. Spot Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan alınan bilgiler ışığında karar alındığı söyleniyor. Savcılık, hakem Zorbay Küçük’ün başvurusu sonrası kararın yanlış olduğunu söylüyor. Federasyon, 47 futbolcu hakkında soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi adına ek bilgiler talep edildiğini söylüyor. Bir kişi bile olsa o kişinin hayatını adadığı mesleği boşa çıkaran bir adımdı bu. Futbol Federasyonu’nun aklı yeni başına gelmiş. Bu içinde özür olmayan bir özür açıklaması. Hiçbir teknik soruşturmaya tabi tutulmadan sitelerden gelen listeler paylaşıldı. Gerçekten kirli olanlar bu örnekleri vererek kendilerini temize çıkartmaya çalışırsa ne olacak?”