Emekli Büyükelçi Süha Umar: NATO'ya götürdüm, kıyamet koptu

Yunanistan ve GKRY, Türkiye’nin, AB-Avrupa için Güvenlik Girişimi (SAFE) Programı’na katılmak istiyorsa Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasularını 12 mile... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
Ahmet Süha Umar, konuyla ilgili şunları söyledi'Yunanistan'ın attığı küçük ama sürekli adımlar, fiilî işgal niteliği taşımaktadır'"Lozan Antlaşması gereği Yunanistan'ın 12 adalar üzerindeki egemenliği koşulludur ve bu adalar askerden arındırılmış olmalıdır. Buna rağmen Yunanistan yıllardır bu adaları silahlandırıyor" diyen Umar, sözlerini şöyle sürdürdü:Emekli Büyükelçi Ahmet Süha Umar, sözlerini şöyle sonlandırdı:
12:52 13.11.2025 (güncellendi: 13:20 13.11.2025)
Yunanistan ve GKRY, Türkiye’nin, AB-Avrupa için Güvenlik Girişimi (SAFE) Programı’na katılmak istiyorsa Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarmasını “savaş nedeni-casus belli” sayacağı kararını kaldırmasını şart koştu.
Emekli Büyükelçi Ahmet Süha Umar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu.
Umar, Yunanistan ve GKRY’nin SAFE Programı çerçevesinde Türkiye’ye yönelik şartları ile Ege’deki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet Süha Umar, konuyla ilgili şunları söyledi
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri yıllardır sorunlu. Biz hala tam üyelik sürecine girebileceğimizi düşünüyoruz fakat Avrupa Birliği’nin böyle bir niyeti yok. Avrupa Birliği Türkiye’yi etkisi altında tutacak kadar içeride, karar mekanizmalarına dahil etmeyecek kadar dışarıda tutmak istiyor. SAFE Programı da bunun son örneği. Avrupa’nın güvenliği Türkiye olmadan sağlanamaz. Bunun en açık göstergesi yıllardır süren NATO ittifakıdır.
TBMM’nin 8 Haziran 1995 tarihli kararı açıktır. Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin üzerine çıkarması savaş nedenidir. Ege, çok sayıda ada ve kayalığın bulunduğu yarı kapalı bir denizdir. 12 mile çıkıldığında Ege neredeyse tamamen Yunan karasuları haline gelir. Türkiye’nin Akdeniz’e açılması bile Yunanistan’ın iznine bağlı hale gelir. Bu, Ankara’nın hiçbir şartta kabul edebileceği bir durum değildir.
'Yunanistan’ın attığı küçük ama sürekli adımlar, fiilî işgal niteliği taşımaktadır'
“Lozan Antlaşması gereği Yunanistan’ın 12 adalar üzerindeki egemenliği koşulludur ve bu adalar askerden arındırılmış olmalıdır. Buna rağmen Yunanistan yıllardır bu adaları silahlandırıyor" diyen Umar, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu durum Türkiye’ye, ‘koşullar ihlal edildiği için egemenlik geçersizdir’ deme hakkı verir. Ancak bunun için tutarlı bir stratejiye ve güçlü bir diplomatik kararlılığa ihtiyaç vardır. Bulamaç Adası, Eşek Adası gibi yerlerde Yunanistan’ın attığı küçük ama sürekli adımlar, fiilî işgal niteliği taşımaktadır. Biz bu konuyu daha önce NATO’ya taşıdığımızda kıyamet kopmuştu. Yunanistan çok zor durumda kalmış, konu uluslararası baskı altında tartışılır hâle gelmişti. Bugün aynı kararlılığın gösterilmediğini görüyoruz.
Emekli Büyükelçi Ahmet Süha Umar, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Yunanistan’ın 12 mil ısrarı teknik bir deniz yetki meselesi değil. Megali İdea’nın parçası olan genişleme arzusudur. Türkiye’nin bunu kabul etmesi düşünülemez. Ancak son 22 yılda Türkiye’nin bölgesel ve küresel alanda caydırıcılığını, söz geçirebilirliğini ve stratejik ağırlığını kaybetmesi, Yunanistan’ın cesaretini artırmaktadır. Suskunluğun sebebi Yunanistan’ın kurduğu ittifaklar değil Türkiye’nin güç kaybıdır. Türkiye geçmişte Kardak örneğinde olduğu gibi egemenliğine yönelen girişimlere karşı net tavır koyduğunda sonuç alabilen bir ülkeydi. Şimdi ise aynı kararlılığın sergilenmemesi Ege’deki dengeleri Yunanistan lehine değiştirmektedir. Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını koruması için bu tabloyu değiştirecek güçlü bir politika üretmesi gerekiyor.