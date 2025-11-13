Emekli Büyükelçi Süha Umar: NATO'ya götürdüm, kıyamet koptu

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri yıllardır sorunlu. Biz hala tam üyelik sürecine girebileceğimizi düşünüyoruz fakat Avrupa Birliği’nin böyle bir niyeti yok. Avrupa Birliği Türkiye’yi etkisi altında tutacak kadar içeride, karar mekanizmalarına dahil etmeyecek kadar dışarıda tutmak istiyor. SAFE Programı da bunun son örneği. Avrupa’nın güvenliği Türkiye olmadan sağlanamaz. Bunun en açık göstergesi yıllardır süren NATO ittifakıdır.

TBMM’nin 8 Haziran 1995 tarihli kararı açıktır. Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin üzerine çıkarması savaş nedenidir. Ege, çok sayıda ada ve kayalığın bulunduğu yarı kapalı bir denizdir. 12 mile çıkıldığında Ege neredeyse tamamen Yunan karasuları haline gelir. Türkiye’nin Akdeniz’e açılması bile Yunanistan’ın iznine bağlı hale gelir. Bu, Ankara’nın hiçbir şartta kabul edebileceği bir durum değildir.