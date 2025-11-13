Sanatçı Gökhan Doğan: Dünyadaki on dijital sanatçıdan beşi Türk

“2010’dan beri dijital sanatlarla uğraşıyorum, kökenim plastik sanatlar. Son dönemlerde de Anadolu motiflerine odaklandım. Dijital sanat bilişim sistemlerinin getirdiği ve sonucunda eser olarak adlandırabileceğiniz her şeyi çıkardığınız sanat olarak adlandırılıyor. Dünyada dijital sanatçıları ona vursanız beşinin Türk çıkma durumu olabilir. Bu konuda iyiyiz. Neyin sanat olup olmadığı çok eski bir paradoks. Yapay zekaya da baktığımız zaman sanat parametrelerini kapsayan her şey sanat eseridir bence. Yapay zekayla üretilmiş çok güzel eserler de var. Kişilerle etkileşime geçen sanat eserleri üretmek istiyoruz. Deneme usulü sergilerimiz oluyor. Bazı eserleri sadece izleyicinin nasıl etkileşim kurduğunu görmek için yapıyoruz. Kişilerin ilgisini çeken kısımları tespit ediyoruz.”