Sanatçı Gökhan Doğan: Dünyadaki on dijital sanatçıdan beşi Türk
Sanatçı Gökhan Doğan: Dünyadaki on dijital sanatçıdan beşi Türk
Gazeteci Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü'nde bugünkü konuğu multidisipliner dijital sanatçı Gökhan Doğan oldu. 13.11.2025
2025-11-13T16:14+0300
2025-11-13T16:14+0300
Dünya genelinde çok fazla Türk dijital sanatçı bulunduğunu söyleyen Gökhan Doğan, bir süredir gündeme gelen yapay zeka ve sanat tartışmalarına da değindi. Doğan, yapay zekayı sanat eseri üretiminde araç olarak kullanmanın önemine de vurgu yaptı.Doğan, şunları aktardı:
16:14 13.11.2025
Gazeteci Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü’nde bugünkü konuğu multidisipliner dijital sanatçı Gökhan Doğan oldu.
Dünya genelinde çok fazla Türk dijital sanatçı bulunduğunu söyleyen Gökhan Doğan, bir süredir gündeme gelen yapay zeka ve sanat tartışmalarına da değindi. Doğan, yapay zekayı sanat eseri üretiminde araç olarak kullanmanın önemine de vurgu yaptı.
Doğan, şunları aktardı:
“2010’dan beri dijital sanatlarla uğraşıyorum, kökenim plastik sanatlar. Son dönemlerde de Anadolu motiflerine odaklandım. Dijital sanat bilişim sistemlerinin getirdiği ve sonucunda eser olarak adlandırabileceğiniz her şeyi çıkardığınız sanat olarak adlandırılıyor. Dünyada dijital sanatçıları ona vursanız beşinin Türk çıkma durumu olabilir. Bu konuda iyiyiz. Neyin sanat olup olmadığı çok eski bir paradoks. Yapay zekaya da baktığımız zaman sanat parametrelerini kapsayan her şey sanat eseridir bence. Yapay zekayla üretilmiş çok güzel eserler de var. Kişilerle etkileşime geçen sanat eserleri üretmek istiyoruz. Deneme usulü sergilerimiz oluyor. Bazı eserleri sadece izleyicinin nasıl etkileşim kurduğunu görmek için yapıyoruz. Kişilerin ilgisini çeken kısımları tespit ediyoruz.”
