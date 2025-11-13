https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/sanatci-gokhan-dogan-dunyadaki-on-dijital-sanatcidan-besi-turk-1100975339.html
Sanatçı Gökhan Doğan: Dünyadaki on dijital sanatçıdan beşi Türk
Sanatçı Gökhan Doğan: Dünyadaki on dijital sanatçıdan beşi Türk
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü’nde bugünkü konuğu multidisipliner dijital sanatçı Gökhan Doğan oldu. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T16:14+0300
2025-11-13T16:14+0300
2025-11-13T16:14+0300
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
yapay zeka
dijital sergi
sanat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Dünya genelinde çok fazla Türk dijital sanatçı bulunduğunu söyleyen Gökhan Doğan, bir süredir gündeme gelen yapay zeka ve sanat tartışmalarına da değindi. Doğan, yapay zekayı sanat eseri üretiminde araç olarak kullanmanın önemine de vurgu yaptı.Doğan, şunları aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka, dijital sergi, sanat
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka, dijital sergi, sanat
Sanatçı Gökhan Doğan: Dünyadaki on dijital sanatçıdan beşi Türk
Gazeteci Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü’nde bugünkü konuğu multidisipliner dijital sanatçı Gökhan Doğan oldu.
Dünya genelinde çok fazla Türk dijital sanatçı bulunduğunu söyleyen Gökhan Doğan, bir süredir gündeme gelen yapay zeka ve sanat tartışmalarına da değindi. Doğan, yapay zekayı sanat eseri üretiminde araç olarak kullanmanın önemine de vurgu yaptı.
“2010’dan beri dijital sanatlarla uğraşıyorum, kökenim plastik sanatlar. Son dönemlerde de Anadolu motiflerine odaklandım. Dijital sanat bilişim sistemlerinin getirdiği ve sonucunda eser olarak adlandırabileceğiniz her şeyi çıkardığınız sanat olarak adlandırılıyor. Dünyada dijital sanatçıları ona vursanız beşinin Türk çıkma durumu olabilir. Bu konuda iyiyiz. Neyin sanat olup olmadığı çok eski bir paradoks. Yapay zekaya da baktığımız zaman sanat parametrelerini kapsayan her şey sanat eseridir bence. Yapay zekayla üretilmiş çok güzel eserler de var. Kişilerle etkileşime geçen sanat eserleri üretmek istiyoruz. Deneme usulü sergilerimiz oluyor. Bazı eserleri sadece izleyicinin nasıl etkileşim kurduğunu görmek için yapıyoruz. Kişilerin ilgisini çeken kısımları tespit ediyoruz.”