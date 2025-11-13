Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca: Kara kutu verileri uçağın neden düştüğünü gösterecek

Uçak neden düşmüştür? Buna yanıt verebilecek, yorum yapabilecek ‘ben dahiyane havacıyım’ diyen bir kişiyi bulamazsınız. Bu uçağın bir kara kutusu var. Kara kutu iki tane veriyi kaydeder. Birisi uçağın hareketleri diğeri de kabindeki konuşmaları kaydeder. Kara kutu uçağın neden bu hale geldiğini açıklayacak en önemli veridir. Bunun da çözümlenmesi lazım. Bu da bir süreç. Biter mi bitmez. Hava Kuvvetleri’ne ait kaza kırım ve inceleme komisyonları vardır. Bu kurullarda bu işler ehil olmuş işler tarafından yürütülür. Bu insanlar şu anda Gürcistan’da. Orada düşen her bir parça üzerinden bir sonuç çıkarmak gerekebilir. Yetr mi yetmez. Kayseri’deki Erkiret üssündeki uçağa ait tüm dökümanlar çıkarılmıştır. Bakımları, değişimler, arızalar... Bunlar da uçağın düşmesi anlamadında bize ipucu verebilir. Uçak üç kere aynı arızayı yapmışsa tekrarlama olasılığı yüksek görülür. Bunun için üste ne yapıldığı sorgulanır. Bunlar belli bir yere getirilir. Geldikten sonra da yetmez, kurul tarafından raporlanır, yetkili havacılık unsurlarıyla paylaşılır, onlardan teyit alınır ve işte o zaman ‘bu uçak bundan bundan bundan düştü’ diyebilirsin. Bir süreç var. ‘Uçak içerisindeki mühimmat patlamış olabilir’ yorumunu yapanlar da TSK’dan emekli olmuş insanlar. Bizim tüm yönetmeliklerimizde bu çok açıktır. Eğer uçakta personel taşıyorsan o uçağa mühimmat yükleyemezsin. Kamuoyunda yapılacak her türlü yanlış yorum bir şekilde uluslararası basında paylaşılıyor ve bunu geri alamazsın. Söylediğin her şey sonradan Türkiye adına daha negatif kullanıma açılır. Uçak eski diye bir olay yok. O zaman hiçbir havayolu şirketinin uçağına binme o zaman.