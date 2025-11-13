Okan Aslan: Türkiye’nin emeklilik sistemi uzun vadede sürdürülebilir değil

17 yıllık Küresel Emeklilik Endeksi açıklandı, Türkiye 52 ülke arasında 49. sırada yer almış durumda. Türkiye’nin genel puanı 48.2. Yeterlilik alt notu 49, sürdürülebilirlik notu 31.1 ve sürdürülebilirlikte en düşük ülke konumundayız. A notu alan ülkeler arasında Hollanda, İzlanda, Danimarka ve İsrail var. Bu yıl ilk kez Singapur da A notu aldı. Alt endeks şampiyonlarında yeterlilikte Kuveyt, sürdürülebilirlikte İzlanda, bütünlükte ise Finlandiya öne çıkıyor. Bu yıl sekiz ülkenin endeks notunu artırdığı, hiçbir ülkenin notunun düşmediği görülüyor. Bu tablo küresel emeklilik sistemlerinin güçlendiğini gösterirken

Türkiye’nin bu süreçte geride kaldığını anlıyoruz. Türkiye’nin emeklilik sistemi uzun vadede sürdürülebilir değil. Sürdürülebilirlik alt endeksinde son sırada olmamız, gelecekte mevcut yükümlülükleri karşılamakta zorlanacağımız anlamına geliyor. Sebepler arasında hızlı yaşlanan nüfus, düşük tasarruf oranları, kayıt dışı istihdam, emeklilik fonlarının yeterince derinleşmemiş olması ve emekli aylıklarının bütçeden yüksek pay alması yer alıyor.