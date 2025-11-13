https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/msbden-son-dakika-aciklamasi-20-sehidimizin-aziz-naasina-ulasilmistir-1100959887.html
MSB'den son dakika açıklaması: 20. şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır
MSB'den son dakika açıklaması: 20. şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır
Sputnik Türkiye
MSB "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır"... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T11:00+0300
2025-11-13T11:00+0300
2025-11-13T11:11+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
kargo uçağı
şehit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_c3568c652ae4648bd363c8ea4191ff24.jpg
Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan son askerin de naaşına ulaşıldı. Şehit olan 20 askerin Türkiye'ye getirilmesi ve iki tören yapılması planlanıyor. Dün Türkiye'ye getirilen kara kutu üzerindeki inceleme ise sürüyor.Son şehidin naaşına ulaşıldıKaza kırım ekibi, gün doğumuyla birlikte kargo uçağının enkazının bulunduğu bölgede, çalışmalara yeniden başladı.Dün akşam saatlerinde 19 şehidin cenazesi Tiflis'e götürüldü.Son şehidin bulunması için yoğun bir çaba sarf ediliyordu. Şehit olan son asker de öğle saatlerine doğru bulundu.Şehitler için iki özel törenNaaşların Türkiye'ye getirilip, iki ayrı tören yapılması planlanıyor.Şehit olan askerler arasında F-16 uçaklarının bakım ekibi de vardı. Şehitler, 8 Kasım'da Azerbaycan'daki törene katılmıştı. Amasya Merzifon'da konuşlu ekip için burada bir tören yapılacak.Şehit askerlerin bir bölümü ise Kayseri'de konuşlu birlikte gören yapıyordu. Bir diğer tören ise burada gerçekleşecek.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_91:0:1508:1063_1920x0_80_0_0_f2ec90bcc668c8fa07f55aada3ec9061.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), kargo uçağı, şehit
milli savunma bakanlığı (msb), kargo uçağı, şehit
MSB'den son dakika açıklaması: 20. şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır
11:00 13.11.2025 (güncellendi: 11:11 13.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
MSB "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" açıklamasında bulundu.
Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan son askerin de naaşına ulaşıldı. Şehit olan 20 askerin Türkiye'ye getirilmesi ve iki tören yapılması planlanıyor. Dün Türkiye'ye getirilen kara kutu üzerindeki inceleme ise sürüyor.
Son şehidin naaşına ulaşıldı
Kaza kırım ekibi, gün doğumuyla birlikte kargo uçağının enkazının bulunduğu bölgede, çalışmalara yeniden başladı.
Dün akşam saatlerinde 19 şehidin cenazesi Tiflis'e götürüldü.
Son şehidin bulunması için yoğun bir çaba sarf ediliyordu. Şehit olan son asker de öğle saatlerine doğru bulundu.
Şehitler için iki özel tören
Naaşların Türkiye'ye getirilip, iki ayrı tören yapılması planlanıyor.
Şehit olan askerler arasında F-16 uçaklarının bakım ekibi de vardı. Şehitler, 8 Kasım'da Azerbaycan'daki törene katılmıştı. Amasya Merzifon'da konuşlu ekip için burada bir tören yapılacak.
Şehit askerlerin bir bölümü ise Kayseri'de konuşlu birlikte gören yapıyordu. Bir diğer tören ise burada gerçekleşecek.