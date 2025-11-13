https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/msbden-son-dakika-aciklamasi-20-sehidimizin-aziz-naasina-ulasilmistir-1100959887.html

MSB'den son dakika açıklaması: 20. şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır

MSB "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır"...

Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan son askerin de naaşına ulaşıldı. Şehit olan 20 askerin Türkiye'ye getirilmesi ve iki tören yapılması planlanıyor. Dün Türkiye'ye getirilen kara kutu üzerindeki inceleme ise sürüyor.Son şehidin naaşına ulaşıldıKaza kırım ekibi, gün doğumuyla birlikte kargo uçağının enkazının bulunduğu bölgede, çalışmalara yeniden başladı.Dün akşam saatlerinde 19 şehidin cenazesi Tiflis'e götürüldü.Son şehidin bulunması için yoğun bir çaba sarf ediliyordu. Şehit olan son asker de öğle saatlerine doğru bulundu.Şehitler için iki özel törenNaaşların Türkiye'ye getirilip, iki ayrı tören yapılması planlanıyor.Şehit olan askerler arasında F-16 uçaklarının bakım ekibi de vardı. Şehitler, 8 Kasım'da Azerbaycan'daki törene katılmıştı. Amasya Merzifon'da konuşlu ekip için burada bir tören yapılacak.Şehit askerlerin bir bölümü ise Kayseri'de konuşlu birlikte gören yapıyordu. Bir diğer tören ise burada gerçekleşecek.

