Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan uyardı: Bu illerden ev alırsanız enkaz altında kalırsınız

İnanılır gibi değil. Halka nasıl yardımcı olacağımı bilmiyorum. Ak diyorum kara, kara diyorum ak anlıyorlar. Bu illerde deprem olacak. Bu illerde ev satın alırken sulak, gevşek yerlerde ve tarım alanlarında olan yapıları almayın. Almak için ısrar ediyorsanız satıcıdan yer yapı güvenlik belgesini isteyin. Eğer bu belge olumsuzsa orası kötü demektir orayı almaktan vazgeç. Biz halkımızın göçük altına girmesini engellemek için çözüm önerisi sunuyoruz. Sulak tarım alanları imara açıldı. Sındırgı’da hasarın olduğu yerler eski bataklık alanları. Ben uyarıyorum. Bu tür yerlerden yapı almayın da kiralamayın da...