Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan uyardı: Bu illerden ev alırsanız enkaz altında kalırsınız
Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan uyardı: Bu illerden ev alırsanız enkaz altında kalırsınız
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Gökçer Tahincioğlu ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan anlattı oldu. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen iddianamenin dili ve anatomisini anlattı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise deprem uyarılarını canlı yayında tekrarladı.Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise şöyle konuştu:
Mustafa Hoş
19:10 13.11.2025 (güncellendi: 19:12 13.11.2025)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Gökçer Tahincioğlu ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan anlattı oldu.
Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen iddianamenin dili ve anatomisini anlattı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise deprem uyarılarını canlı yayında tekrarladı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise şöyle konuştu:
İnanılır gibi değil. Halka nasıl yardımcı olacağımı bilmiyorum. Ak diyorum kara, kara diyorum ak anlıyorlar. Bu illerde deprem olacak. Bu illerde ev satın alırken sulak, gevşek yerlerde ve tarım alanlarında olan yapıları almayın. Almak için ısrar ediyorsanız satıcıdan yer yapı güvenlik belgesini isteyin. Eğer bu belge olumsuzsa orası kötü demektir orayı almaktan vazgeç. Biz halkımızın göçük altına girmesini engellemek için çözüm önerisi sunuyoruz. Sulak tarım alanları imara açıldı. Sındırgı’da hasarın olduğu yerler eski bataklık alanları. Ben uyarıyorum. Bu tür yerlerden yapı almayın da kiralamayın da...
