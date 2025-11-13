‘Batı, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini Rusya’ya karşı kullanmak istiyor’

“Aslında şunu da düşünmemiz lazım; Türk Dünyası dediğimiz yapı Türkiye açısından çok önemli ama bunun ülkelerin izleyeceği dış politikaları açısından yeknesak bir bütün olacağını varsaymak çok tehlikeli, çok yanlış. Bunların her birinin ayrı ayrı politikaları olacaktır. İkincisi de; bu ülkelerin yer aldığı coğrafyadaki jeopolitiği iyi bilmek lazım. O bölgede bu ülkeler Rusya’ya fevkalade ihtiyaç duyarlar. Çünkü Rusyasız bir Orta Asya’da geniş arazilere sahip bu ülkeleri kimin koruyabileceği meçhuldür. Onun için Rusya ile iyi ilişkiler, sırtını Rusya’ya verme politikası, Şanghay İşbirliği Örgütü içinde Rusya ile birlikte Çin ile yakınlaşma ve yine bir yandan Çin bir yandan da Türkiye ve Batı ile olabilecek en yakın ilişkiler kurmak… Yani İsrail ile de ilişkileri iyidir ya da iyi tutmaya çalışırlar, özellikle Körfez Ülkeleri ile ilişkiler kurmakta gayretkardırlar. Ama gelin Filistin meselesine destek verin, İsrail’e karşı tavır alın’ dense destek veren bir açıklamaya imza atabilirler ama İsrail’e tavır alacak bir gündemleri olacağını düşünmüyorum. Çünkü onların dış politikasını belirleyen temel göstergeler açısından böyle bir şey yok. Dolayısıyla Trump’ın onları kabulü, onların Trump’ı övmesi kabaca bu çerçevede yer alan gündelik bir şey olabilir.

Bu bir PR, bir jest. Trump da onlara jest yapıyor. İşte ben sizi kabul ediyorum falan filan. Bu öyle bir ticarete dönüştü ki, Amerikan başkanı neredeyse bir devlet başkanlığı kabulü karşısında makbuz kesecek. Dış politika böyle anlamsız bir yere doğru evriliyor.”