‘Batı, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini Rusya’ya karşı kullanmak istiyor’
‘Batı, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini Rusya’ya karşı kullanmak istiyor’
13.11.2025
ABD’nin Orta Asya ve Ortadoğu politikalarında son dönemde yaşanan gelişmeler, küresel güç rekabetinin yeni bir evreye girdiğini gösteriyor. Washington’un, Rusya ve Çin’in nüfuz alanlarını daraltmak için hem Orta Asya Türk Cumhuriyetleri hem de Ortadoğu ülkeleriyle kurduğu ilişkilerde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor.Bir yandan ABD ve Avrupa ülkeleri, Kazakistan’dan Özbekistan’a uzanan bölgede enerji koridorları ve güvenlik anlaşmaları üzerinden Moskova’ya karşı yeni bir denge kurmaya çalışırken, diğer yandan Suriye’de yeniden şekillenen dengelerde İsrail ve Körfez ülkeleriyle koordineli bir hat oluşturuyor.Bölgesel düzeyde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, güvenlik açısından Rusya’ya bağımlı kalmaya devam ederken; ekonomik çeşitlilik için Çin, Türkiye ve Batı ile temkinli bir denge politikası izliyor. Diğer yandan Suriye’de, el-Şara yönetiminin Washington ve Tel Aviv çizgisine yaklaşması, İsrail merkezli yeni bir eksenin doğduğuna işaret ediyor.Küresel güç merkezlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, Orta Asya’daki enerji rekabeti, Çin’in “nadir toprak elementleri” alanındaki teknolojik üstünlüğü ve Suriye’nin geleceğine ilişkin tartışmalar, uluslararası sistemde güç dengelerinin nasıl evrileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.Trump’ın Orta Asya zirvesi, Şara'yı kabul etmesi ve Batı Asya için hedeflerini Prof. Hasan Ünal ile konuştuk.‘Batı destekli Pantürkizm sahada karşılık bulmuyor’Batı’nın Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerini Rusya’ya karşı konumlandırmak istediğini, ancak bu stratejinin sahada bir karşılığı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ünal’a göre Batı destekli Pantürkizm projesi gerçekçi değil ve Türkiye bölgesel politikada bunun tam tersini izliyor:‘Orta Asya ülkeleri Rusya’ya sırtını dönemez’Prof. Dr. Ünal, Türk dünyasının ortak bir dış politika ekseninde birleşmesinin gerçekçi olmadığını belirtti. Orta Asya’daki ülkeler güvenlikleri için Rusya’yla, ekonomik denge içinse Çin, Türkiye ve Batı’yla temkinli ilişkiler yürüttüğünü dile getiren Prof. Dr. Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Çin, nadir toprak elementlerinde ‘oyunu’ baştan yazdı’Prof. Dr. Ünal Çin’in 1950’lerden bu yana nadir toprak elementlerini stratejik bir devlet politikasıyla işleyerek hem üretim hem de teknoloji alanında bir üstünlük sağladığını kaydetti. ABD’nin ise kısa vadeli kâr odaklı anlayışı nedeniyle bu stratejik yarışta ciddi biçimde geride kaldığını ifade eden Prof. Dr. Ünal, şunları söyledi:‘Suriye’ye danışmanlık yapıyor gibiyiz’Prof. Dr. Ünal, Türkiye’nin Suriye politikasındaki zikzakların ülkeyi “danışmanlık yapan bir aktör” konumuna ittiğini söyledi. Ünal’a göre Türkiye, 2011’de Suriye savaşına dahil olarak stratejik bir hata yaptı; bugün ise Şam yönetimini Rusya’ya ve ABD’ye “beğendirme” çabasıyla hareket ediyor. Prof. Dr. Ünal bu durumun, Türkiye’nin dış politikasının ideolojik ön yargılarla yönetildiğini gösterdiğini vurguladı:‘Suriye, İsrail eksenine girmek için can atıyor’Prof. Dr. Ünal, el-Şara yönetiminin İsrail’i memnun etmek için çabaladığını, ABD ve İsrail’in ise Şam’a “yarım meşruiyet” vererek kendi çıkarlarını dayattığını belirtti. Ünal’a göre Türkiye de ABD’ye yakın, İsrail ile kavgalı tutumuyla çelişkili bir dış politika yürütüyor:
