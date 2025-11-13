Türkiye
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
Ali Çağatay: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Avrupa’nın güvenlik reflekslerine sesleniyor
Ali Çağatay: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Avrupa’nın güvenlik reflekslerine sesleniyor
Donald Trump ile Beyaz Saray'da 10 Kasım'da bir araya gelen Şara, ABD ziyareti sırasında Washington Post gazetesine konuştu.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki zirvesinin asıl amacının, ikili ilişkilerin yeniden inşasına başlamak olduğunu belirtti.Trump ile Beyaz Saray'da 10 Kasım'da bir araya gelen Şara, ABD ziyareti sırasında Washington Post gazetesine konuştu.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Washington Post gazetesine yaptığı açıklamaları değerlendirdi.Çağatay, şunları söyledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Ali Çağatay: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Avrupa’nın güvenlik reflekslerine sesleniyor

09:22 13.11.2025 (güncellendi: 09:28 13.11.2025)
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Donald Trump ile Beyaz Saray'da 10 Kasım'da bir araya gelen Şara, ABD ziyareti sırasında Washington Post gazetesine konuştu.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki zirvesinin asıl amacının, ikili ilişkilerin yeniden inşasına başlamak olduğunu belirtti.
Trump ile Beyaz Saray'da 10 Kasım'da bir araya gelen Şara, ABD ziyareti sırasında Washington Post gazetesine konuştu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Washington Post gazetesine yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
Çağatay, şunları söyledi:

Ahmed Şara, Washington Post’a yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin rolünün Kürt güçlerinin orduya entegre edilmesini denetlemek olduğunu söylüyor. Beyaz Saray’a arka kapıdan girdi ve arka kapıdan çıktı. Bu, diplomasi dilinde son derece anlamlı bir hareket. Şara, İsrail’in Golan Tepeleri’ni koruma bahanesiyle Suriye’nin güneyinde yeni şartlar dayattığını, birkaç yıl sonra ülkenin merkezine kadar ilerleyebileceğini ifade ediyor.

Şara, açıklamalarında Avrupa’yı adeta uyarıyor. ‘Bu gidişle Münih’e kadar gelirler’ diyerek Avrupa’nın güvenlik reflekslerine sesleniyor. El Nusra ve diğer radikal unsurların şu anda Amerikan koruması altında olduğunu, ABD’nin ‘kartalın kanatları altına’ aldığı bu yapıları meşrulaştırmaya başladığını söylüyor.

Şara, bir yandan ABD’ye ‘beni İsrail’den koru’ diyor, diğer yandan Türkiye’ye ‘üniter yapıyı koruyacağım, YPG’yi sisteme almayacağım’ mesajı veriyor. Yani iki tarafa da güven telkin etmeye çalışan, çırpınan bir görüntü çiziyor.

