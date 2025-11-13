Ali Çağatay: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Avrupa’nın güvenlik reflekslerine sesleniyor

Ahmed Şara, Washington Post’a yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin rolünün Kürt güçlerinin orduya entegre edilmesini denetlemek olduğunu söylüyor. Beyaz Saray’a arka kapıdan girdi ve arka kapıdan çıktı. Bu, diplomasi dilinde son derece anlamlı bir hareket. Şara, İsrail’in Golan Tepeleri’ni koruma bahanesiyle Suriye’nin güneyinde yeni şartlar dayattığını, birkaç yıl sonra ülkenin merkezine kadar ilerleyebileceğini ifade ediyor.

Şara, açıklamalarında Avrupa’yı adeta uyarıyor. ‘Bu gidişle Münih’e kadar gelirler’ diyerek Avrupa’nın güvenlik reflekslerine sesleniyor. El Nusra ve diğer radikal unsurların şu anda Amerikan koruması altında olduğunu, ABD’nin ‘kartalın kanatları altına’ aldığı bu yapıları meşrulaştırmaya başladığını söylüyor.

Şara, bir yandan ABD’ye ‘beni İsrail’den koru’ diyor, diğer yandan Türkiye’ye ‘üniter yapıyı koruyacağım, YPG’yi sisteme almayacağım’ mesajı veriyor. Yani iki tarafa da güven telkin etmeye çalışan, çırpınan bir görüntü çiziyor.