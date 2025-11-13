Ahmet Hakan: Bu iddianame tam 3739 sayfa, yani koca bir ansiklopedi cildini aşacak nicelikte

"Eğer iddianameye İKTİDAR gözüyle bakıyorsan: Acayip dolu. Süper dolu. Muazzam dolu. Müthiş dolu. Eğer iddianameye MUHALİF gözüyle bakıyorsan: Acayip boş. Süper boş. Muazzam boş. Müthiş boş. Ama durun bir dakika! Bu iddianame tam 3739 sayfa. Yani koca bir ansiklopedi cildini aşacak nicelikte. Yani roman olsa okumak günler sürer. İddianamenin ortaya çıkmasından birkaç dakika sonra “Çok dolu” diyenler de “Süper boş” diyenler de... Acaba yüzlerce sayfalık iddianameyi hangi ara okuyup özümsediler de kolayca hüküm verebiliyorlar."