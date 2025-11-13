Ahmet Hakan: Bu iddianame tam 3739 sayfa, yani koca bir ansiklopedi cildini aşacak nicelikte

Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddianameyi köşesine taşıdı. Hakan bugünkü yazısında "Bu iddianame tam 3739 sayfa.Yani koca bir... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin iddianame tamamlandı. Açıklamayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yaptı. İddianame 3 bin 900 sayfadan oluşuyor. Gürlek, dosyada 402 şüpheli olduğu bilgisini verdi. İddianamede İBB görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, “örgütün kurucusu ve lideri” olarak tanımlandı.Gazeteci Ahmet Hakan Hürriyet'teki bugün yayımlanan köşe yazısında iddianameyi değerlendirdi:
Gazeteci Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddianameyi köşesine taşıdı. Hakan bugünkü yazısında "Bu iddianame tam 3739 sayfa.Yani koca bir ansiklopedi cildini aşacak nicelikte. Yani roman olsa okumak günler sürer" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin iddianame tamamlandı. Açıklamayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yaptı. İddianame 3 bin 900 sayfadan oluşuyor. Gürlek, dosyada 402 şüpheli olduğu bilgisini verdi. İddianamede İBB görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, “örgütün kurucusu ve lideri” olarak tanımlandı.
Gazeteci Ahmet Hakan Hürriyet'teki bugün yayımlanan köşe yazısında iddianameyi değerlendirdi:
"Eğer iddianameye İKTİDAR gözüyle bakıyorsan: Acayip dolu. Süper dolu. Muazzam dolu. Müthiş dolu. Eğer iddianameye MUHALİF gözüyle bakıyorsan: Acayip boş. Süper boş. Muazzam boş. Müthiş boş. Ama durun bir dakika! Bu iddianame tam 3739 sayfa. Yani koca bir ansiklopedi cildini aşacak nicelikte. Yani roman olsa okumak günler sürer. İddianamenin ortaya çıkmasından birkaç dakika sonra “Çok dolu” diyenler de “Süper boş” diyenler de... Acaba yüzlerce sayfalık iddianameyi hangi ara okuyup özümsediler de kolayca hüküm verebiliyorlar."
