Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/1100962990.html
Güneş'teki şiddetli patlamalar sonrası 'kuzey ışıkları' gökyüzünü renklendirdi
Güneş'teki şiddetli patlamalar sonrası 'kuzey ışıkları' gökyüzünü renklendirdi
Sputnik Türkiye
Güneş'te son günlerde meydana gelen güçlü patlamalar nedeniyle normalde yalnızca kutup bölgesinde görülen 'kuzey ışıkları' (aurora borealis) ABD'nin Minnesota... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T12:31+0300
2025-11-13T12:32+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
kuzey ışıkları
abd
güneş patlaması
güneş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100961866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa8b6155215007d87fe10d4aac5a080d.jpg
abd
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100961866_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dc9db0910ba99c8b1af3f204cadf472.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, kuzey ışıkları, abd, güneş patlaması, güneş
фото, fotoğraf, fotoğraf, kuzey ışıkları, abd, güneş patlaması, güneş

Güneş'teki şiddetli patlamalar sonrası 'kuzey ışıkları' gökyüzünü renklendirdi

12:31 13.11.2025 (güncellendi: 12:32 13.11.2025)
Abone ol
Güneş'te son günlerde meydana gelen güçlü patlamalar nedeniyle normalde yalnızca kutup bölgesinde görülen 'kuzey ışıkları' (aurora borealis) ABD'nin Minnesota ve North Carolina eyaletlerinde gözlemlendi.
© AA / Christopher Juhn

Güneş’te son günlerde meydana gelen güçlü patlamalar, Dünya’nın manyetik alanında olağanüstü bir etki yarattı.

Güneş’te son günlerde meydana gelen güçlü patlamalar, Dünya’nın manyetik alanında olağanüstü bir etki yarattı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Christopher Juhn

Güneş’te son günlerde meydana gelen güçlü patlamalar, Dünya’nın manyetik alanında olağanüstü bir etki yarattı.

© AA / Christopher Juhn

Ortaya çıkan jeomanyetik fırtına, gökyüzünü adeta bir renk şölenine dönüştürerek kuzey ışıklarını (aurora borealis) dünyanın birçok noktasında görünür hale getirdi.

Ortaya çıkan jeomanyetik fırtına, gökyüzünü adeta bir renk şölenine dönüştürerek kuzey ışıklarını (aurora borealis) dünyanın birçok noktasında görünür hale getirdi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Christopher Juhn

Ortaya çıkan jeomanyetik fırtına, gökyüzünü adeta bir renk şölenine dönüştürerek kuzey ışıklarını (aurora borealis) dünyanın birçok noktasında görünür hale getirdi.

© AA / Christopher Juhn

Güneş’te meydana gelen güçlü patlamalar, ABD’nin kuzey ve güney enlemlerinde bile Kuzey ışıkları görünmesini sağladı.

Güneş’te meydana gelen güçlü patlamalar, ABD’nin kuzey ve güney enlemlerinde bile Kuzey ışıkları görünmesini sağladı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Christopher Juhn

Güneş’te meydana gelen güçlü patlamalar, ABD’nin kuzey ve güney enlemlerinde bile Kuzey ışıkları görünmesini sağladı.

© AA / Christopher Juhn

Minnesota ve North Carolina’dan çekilen görüntüler, mor ve yeşilin hakim olduğu ışıkların gece gökyüzünü süslediğini gösteriyor.

Minnesota ve North Carolina’dan çekilen görüntüler, mor ve yeşilin hakim olduğu ışıkların gece gökyüzünü süslediğini gösteriyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Christopher Juhn

Minnesota ve North Carolina’dan çekilen görüntüler, mor ve yeşilin hakim olduğu ışıkların gece gökyüzünü süslediğini gösteriyor.

© AA / Peter Zay

NOAA verilerine göre, auroraların etkisi ABD’nin birçok bölgesinde görülebilecek seviyeye ulaştı ve iletişim sistemlerinde kısa süreli etkiler yaşanabilir.

NOAA verilerine göre, auroraların etkisi ABD’nin birçok bölgesinde görülebilecek seviyeye ulaştı ve iletişim sistemlerinde kısa süreli etkiler yaşanabilir. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Peter Zay

NOAA verilerine göre, auroraların etkisi ABD’nin birçok bölgesinde görülebilecek seviyeye ulaştı ve iletişim sistemlerinde kısa süreli etkiler yaşanabilir.

© AA / Peter Zay

Güneş’ten gelen yüklü parçacıklar, Dünya’nın manyetik alanıyla kutuplara yönlendirilir ve atmosferdeki gaz molekülleriyle çarpışarak yeşil, mor ve pembe tonlarda ışıklar yani Aurora Borealis'i oluşturur.

Güneş’ten gelen yüklü parçacıklar, Dünya’nın manyetik alanıyla kutuplara yönlendirilir ve atmosferdeki gaz molekülleriyle çarpışarak yeşil, mor ve pembe tonlarda ışıklar yani Aurora Borealis&#x27;i oluşturur. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Peter Zay

Güneş’ten gelen yüklü parçacıklar, Dünya’nın manyetik alanıyla kutuplara yönlendirilir ve atmosferdeki gaz molekülleriyle çarpışarak yeşil, mor ve pembe tonlarda ışıklar yani Aurora Borealis'i oluşturur.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала