Güneş'teki şiddetli patlamalar sonrası 'kuzey ışıkları' gökyüzünü renklendirdi

Güneş’te son günlerde meydana gelen güçlü patlamalar, Dünya’nın manyetik alanında olağanüstü bir etki yarattı.
Ortaya çıkan jeomanyetik fırtına, gökyüzünü adeta bir renk şölenine dönüştürerek kuzey ışıklarını (aurora borealis) dünyanın birçok noktasında görünür hale getirdi.
Güneş’te meydana gelen güçlü patlamalar, ABD’nin kuzey ve güney enlemlerinde bile Kuzey ışıkları görünmesini sağladı.
Minnesota ve North Carolina’dan çekilen görüntüler, mor ve yeşilin hakim olduğu ışıkların gece gökyüzünü süslediğini gösteriyor.
NOAA verilerine göre, auroraların etkisi ABD’nin birçok bölgesinde görülebilecek seviyeye ulaştı ve iletişim sistemlerinde kısa süreli etkiler yaşanabilir.
Güneş’ten gelen yüklü parçacıklar, Dünya’nın manyetik alanıyla kutuplara yönlendirilir ve atmosferdeki gaz molekülleriyle çarpışarak yeşil, mor ve pembe tonlarda ışıklar yani Aurora Borealis'i oluşturur.
