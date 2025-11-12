https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/zorunlu-kis-lastigi-uygulamasi-15-kasimda-basliyor-1100926590.html
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bu yıl erken başlıyor
Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği zorunluluğu, 15 Kasım'da başlayacak.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:'7 derecenin altına düşen hava sıcaklıklarında hayati önem taşıyor'Aslan, kış lastiğinin sadece kar yağdığında değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü her durumda güvenli sürüş için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı:'Kullanılmış lastikler yeniden satılıyor'Okan Aslan, kış lastiği satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:Aslan, sözlerini şöyle noktaladı:
13:25 12.11.2025 (güncellendi: 13:46 12.11.2025)
Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği zorunluluğu, 15 Kasım'da başlayacak.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Bu yıl tarih öne çekildi. 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği bulunmayan araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek.
Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım 2025 ile 15 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Geçmişte bu zorunluluk 1 Aralık’ta başlıyordu; bu yıl 15 gün öne alındı. Uygulamanın amacı, kış şartlarına uygun olmayan araçların yola çıkmasını engellemek, kar yağışlarında yol kapanmalarını ve kazaları önlemek.
'7 derecenin altına düşen hava sıcaklıklarında hayati önem taşıyor'
Aslan, kış lastiğinin sadece kar yağdığında değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü her durumda güvenli sürüş için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı:
Normal yaz lastikleri bu sıcaklıklarda sertleşiyor, yol tutuşu azalıyor. Kış lastikleri ise özel kauçuk karışımı ve diş yapısı sayesinde soğuk, karlı ve buzlu zeminlerde çok daha iyi tutunma sağlıyor. Kış lastiğiyle durma mesafesi yaz lastiğine göre yüzde 30 daha kısa. Bu hem sürücünün hem yolcunun güvenliğini doğrudan etkiliyor, kazaları önlüyor. Doğru lastik kullanımıyla yakıt tüketimi azalıyor, lastik ömrü de uzuyor.
'Kullanılmış lastikler yeniden satılıyor'
Okan Aslan, kış lastiği satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:
Lastiklerin üzerinde ‘M+S’ ibaresi ve dağ içinde kar tanesi sembolü bulunmalı. 'M+S' ibaresi gerçek kış lastiği olduğunu gösterir. Üretim tarihi de çok önemli, 5 yıldan eski lastik alınmamalı. Çünkü kauçuk yapısı zamanla sertleşiyor.
Piyasada maalesef vakti geçmiş, kullanılmış lastikler yeniden satılıyor bunlara dikkat edin. Can sağlığı her şeyden önemli. Lastik diş derinliği en az 4 milimetre olmalı daha azsa performans düşüyor. Ayrıca sadece ön veya arka değil tüm lastiklerin değiştirilmesi gerekiyor. Ucuz ama kalitesiz lastikler ciddi risk taşıyor.
Aslan, sözlerini şöyle noktaladı:
Kış lastiği, soğuk, yağışlı ve ıslak kış koşullarında şehir içi kullanım için ideal. Kar lastiği ise yoğun kar ve buz koşullarına göre tasarlanıyor. Kış lastiğinin malzemesi soğumaya dayanıklı kauçuktan yapılırken, kar lastiği daha yumuşak bir yapıya sahip. Diş yapıları da farklı. Dağlık ve aşırı karlı bölgelerde kar lastiği tercih edilmeli, şehir trafiğinde ise kış lastiği yeterli olur.