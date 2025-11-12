Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bu yıl erken başlıyor

Lastiklerin üzerinde ‘M+S’ ibaresi ve dağ içinde kar tanesi sembolü bulunmalı. 'M+S' ibaresi gerçek kış lastiği olduğunu gösterir. Üretim tarihi de çok önemli, 5 yıldan eski lastik alınmamalı. Çünkü kauçuk yapısı zamanla sertleşiyor.

Piyasada maalesef vakti geçmiş, kullanılmış lastikler yeniden satılıyor bunlara dikkat edin. Can sağlığı her şeyden önemli. Lastik diş derinliği en az 4 milimetre olmalı daha azsa performans düşüyor. Ayrıca sadece ön veya arka değil tüm lastiklerin değiştirilmesi gerekiyor. Ucuz ama kalitesiz lastikler ciddi risk taşıyor.