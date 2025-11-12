‘Suriye el-Şara ile birlikte tamamen ABD yörüngesine girdi’

“Bir zaman bir okuma yapmıştım; o zamanki Amerikan misyonu ile Amerikan Dışişleri Bakanlığı arasındaki yazışmalar Columbia Üniversitesi’nin arşivlerinde durur. ABD tarihinde ilk defa yönetimin rızası ve işbirliğiyle Suriye'ye girebilme imkanını Colani ile yakalamış durumda. Bugüne kadar Amerika'nın bütün girişimleri sonuçsuz kalmıştı, ki eskiden tamam, sadeleştirilerek olsa da anlatılan Hafız Esad, Clinton, Beşşar Esad ve diğer yetkililer arasındaki birtakım görüşmeler zamanında Suriye hiçbir zaman için Amerikan eksenine girmedi. Ancak bugün Arap basınına baktığımız zaman şu yorumu görebiliyoruz; Suriye el-Şara sayesinde tamamen Amerikan yörüngesine girdi. Dolayısıyla bu Amerika Birleşik Devletleri açısından büyük bir kazanç ifade ediyor. Çünkü yıllarca başaramadıkları bir durumdu. Elbette bu problemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi SDG ile daha önceden yapılmış olan anlaşmanın ele alındığını da ifade etmiş ki bugün Suriye’deki Kürtlerin ajansı konumunda Nord Press Agency’ye baktığımız zaman Şam ile en kısa sürede gerçekleştirilmek üzere acil bir toplantı istemişler. Dolayısıyla tam da bu ziyaret ile beraber, tam da bu ziyarette konuşulan birtakım konular sonrasında birtakım gelişmeleri de bekleyebiliriz.

Düne kadar dünya küresel terör listesinde yer alan bir örgütten bahsediyoruz. 2011 yılının Aralık ayıydı, Şam'a uluslararası bir heyet gelmişti ve bunlar bağımsız bir biçimde Suriye'de neler olup bittiğini araştırmak üzere Arap Birliği'nin bir heyeti vardı. O heyet geldiği zaman Şam'da bombalar patladı ve uzun yıllar sonra, yani İhvan teröründen sonra ilk defa Suriye tekrar bombalarla El Nusra döneminde tanıştı. Daha sonrasında hemen arkasından yine Şam'ın başka bir semtinde bombalar patladı ve yetmişten fazla büyük bombalı eyleme imza atmış olan bir örgütten bahsediyoruz. Askeri binalar, devlet binaları vs. var ama etrafta doğrudan sivillerin öldüğü birtakım eylemler bunlar. Bunları yaptıkları zaman ilk başta Suriye yönetimi suçlandı. Sonrasında kendileri resmi olarak bu eylemleri kabul ettiler. Daha sonrasında da El Nusra’yı İdlib taraflarında görmeye başladık.”