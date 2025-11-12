https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/saglik-bakanligi-duyurdu-obeziteyle-mucadelede-yeni-donem-basliyor-1100923773.html

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Obeziteyle mücadelede yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı, obezite tedavisinde kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Yaşam değişikliği, diyet ve medikal tedavi uygulamalarını tüm birimlerde... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T11:59+0300

2025-11-12T11:59+0300

2025-11-12T12:00+0300

Sağlık Bakanlığı giderek artan obeziteyle mücadele için yeni adımlar attı. Buna göre, Bakanlık, obezite tedavisinde tüm sağlık birimlerinde yaşam tarzı değişikliği, diyet ve medikal tedavi uygulamalarını zorunlu hale getirdi. Hastaların öncelikle beslenme alışkanlıkları düzenlenecek, gerektiğinde psikolojik destek sağlanacak. Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi'ne sahip olmayan ameliyatları yapamayacak. Bu kapsama çocuk cerrahisi uzmanları da eklenirken, cerrahi tedavi uygun kriterleri taşıyan hastalarda uygulanacak. Öncelikle yaşam tarzı düzenlenecek, beslenme alışkanları değiştirilecekSağlık Bakanlığınca hazırlanan "Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, obezite tedavisi süreçlerinde cerrahi dışı programların güçlendirilmesi, klinik başarı göstergelerinin izlenmesi ve hasta güvenliğinin artırılması hedefleniyor.Yönetmelik ile birlikte, daha önce de mevzuatta yer alan "önce diyet, yaşam tarzı değişikliği ve medikal tedavi" ilkesi artık tüm obezite birimlerinde standart hale getirildi. Bu kapsamda obezite tedavisinde hastaların öncelikle yaşam tarzı düzenlenecek, beslenme alışkanlıkları değiştirilecek.Cerrahi tedavi uygun kriterleri taşıyan hastalarda uygulanacakGerekirse psikolojik ve davranışsal destek verilerek hastanın medikal tedavi alması sağlanacak. Cerrahi tedavi ise klinik olarak gerekli görülen durumlarda yalnızca uygun kriterleri karşılayan hastalarda uygulanabilecek. Bu sayede, her hastanın kişisel ihtiyaçlarına uygun, bütüncül ve kademeli bir tedavi sürecinin yürütülmesi sağlanacak.Merkezler de yeniden ele alınacakYeni düzenlemeyle yalnızca merkezlerin fiziki koşulları değil, sunulan tedavinin etkinliği, güvenliği ve sürdürülebilir klinik başarısı da izlenecek. Merkezlerin performansı klinik kalite göstergeleri üzerinden sistematik olarak değerlendirilecek. Sonuçlara göre merkezler "yeterli", "kısmen yeterli" veya "yetersiz" olarak sınıflandırılacak. "Kısmen yeterli" merkezler için iyileştirme planı zorunluluğu getirilirken, "yetersiz" bulunan merkezlerin faaliyetleri gerekirse durdurulabilecek. Bu yapıyla obezite cerrahisinde hasta güvenliği, klinik kalite ve hesap verebilirlik esası güçlendirilmiş olacak.Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi'ne sahip olmayan ameliyatları yapamayacakObezite cerrahisi uygulamaları yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi'ne sahip genel cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilebiliyordu. Bu kapsama çocuk cerrahisi uzmanları da eklendi. Obezite Cerrahisi belgesini alabilmek için ise belirli sayıda vaka deneyimi, Sağlık Bakanlığınca tanımlanan eğitimlerin tamamlanması ve "Obezite Cerrahisi Onay Komisyonu" tarafından değerlendirilme şartı aranıyor.Tüm sağlık kuruluşlarını kapsıyorYeni yönetmelikle her obezite ünitesinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve ilgili uzman hekimlerden oluşan multidisipliner ekip bulunması zorunlu hale getirildi. Ayrıca tüm tedavi süreçleri elektronik kayıt sistemi üzerinden izlenecek ve yıllık değerlendirmelere tabi tutulacak. Bu yapıyla tedavi etkinliği dijital olarak takip edilecek, ulusal ölçekte karşılaştırılabilir klinik kalite verileri elde edilecek. Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarını kapsıyor.

