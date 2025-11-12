https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/rus-ordusunda-insansiz-sistemler-kuvvetleri-kuruldu-1100926085.html

Rus ordusunda insansız sistemler kuvvetleri kuruldu

Rus Silahlı Kuvvetleri bünyesinde insansız sistemler biriminin kurulduğu bildirildi. 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri İnsansız Sistemler Birimi Başkan Yardımcısı Sergey İştuganov, Rus ordusunda insansız sistemler biriminin kurulduğunu belirtti.Albay İştuganov, Rus basınına demecinde, “Düzenli alaylar ve diğer alt birimler kuruldu” bilgisini verdi.Rus subay, insansız sistemler teşkilat organizasyon yapısının belirlendiğini ve bir başkanın atandığını, askeri komuta organlarının ülke genelinde faaliyette olduğunu ifade etti.Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rus lider Vladimir Putin'in talimatı üzerine geçen Aralık ayı sonunda böyle bir kolordunun kurulmasını önermişti.Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutan Putin, insansız hava araçlarının hızlı ve kaliteli bir şekilde konuşlandırılmasının ve geliştirilmesinin sağlanması talimatını vermiş, Belousov ise İHA'ların taktik ve teknik özelliklerinin iyileştirilmesine, kullanım menzillerinin, özerkliklerinin ve müdahalelere karşı dirençlerinin artırılmasına odaklanılması çağrısında bulunmuştu.Ayrıca Ağustos 2024'te, ordunun İHA birliklerinden birinin üssünde Rubikon İleri İnsansız Teknolojiler Merkezi kuruldu. Merkezin çalışmalarının kilit görevi, aktif askeri birliklerdeki İHA uzmanları arasından eğitmenler ve özel operasyon bölgesindeki operasyonlara yönelik operatörler yetiştirmek.

