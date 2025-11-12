Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/rus-ordusunda-insansiz-sistemler-kuvvetleri-kuruldu-1100926085.html
Rus ordusunda insansız sistemler kuvvetleri kuruldu
Rus ordusunda insansız sistemler kuvvetleri kuruldu
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri bünyesinde insansız sistemler biriminin kurulduğu bildirildi. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T13:07+0300
2025-11-12T13:07+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
rusya silahlı kuvvetleri
andrey belousov
vladimir putin
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
i̇ha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100925382_0:0:1166:656_1920x0_80_0_0_c69854e07cbe985e27f415d142ae04d7.png
Rusya Silahlı Kuvvetleri İnsansız Sistemler Birimi Başkan Yardımcısı Sergey İştuganov, Rus ordusunda insansız sistemler biriminin kurulduğunu belirtti.Albay İştuganov, Rus basınına demecinde, “Düzenli alaylar ve diğer alt birimler kuruldu” bilgisini verdi.Rus subay, insansız sistemler teşkilat organizasyon yapısının belirlendiğini ve bir başkanın atandığını, askeri komuta organlarının ülke genelinde faaliyette olduğunu ifade etti.Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rus lider Vladimir Putin'in talimatı üzerine geçen Aralık ayı sonunda böyle bir kolordunun kurulmasını önermişti.Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutan Putin, insansız hava araçlarının hızlı ve kaliteli bir şekilde konuşlandırılmasının ve geliştirilmesinin sağlanması talimatını vermiş, Belousov ise İHA'ların taktik ve teknik özelliklerinin iyileştirilmesine, kullanım menzillerinin, özerkliklerinin ve müdahalelere karşı dirençlerinin artırılmasına odaklanılması çağrısında bulunmuştu.Ayrıca Ağustos 2024'te, ordunun İHA birliklerinden birinin üssünde Rubikon İleri İnsansız Teknolojiler Merkezi kuruldu. Merkezin çalışmalarının kilit görevi, aktif askeri birliklerdeki İHA uzmanları arasından eğitmenler ve özel operasyon bölgesindeki operasyonlara yönelik operatörler yetiştirmek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/rus-ordusu-sudjadan-kacan-ukrayna-birliklerinin-konvoyunu-imha-etti-1094335930.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100925382_83:0:1074:743_1920x0_80_0_0_d224ea863300a1fbabedd1d9297baad6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rusya silahlı kuvvetleri, andrey belousov, vladimir putin, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rusya silahlı kuvvetleri, andrey belousov, vladimir putin, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha

Rus ordusunda insansız sistemler kuvvetleri kuruldu

13:07 12.11.2025
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya İnsansız Sistemler Kuvvetleri
Rusya İnsansız Sistemler Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Rus Silahlı Kuvvetleri bünyesinde insansız sistemler biriminin kurulduğu bildirildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri İnsansız Sistemler Birimi Başkan Yardımcısı Sergey İştuganov, Rus ordusunda insansız sistemler biriminin kurulduğunu belirtti.
Albay İştuganov, Rus basınına demecinde, “Düzenli alaylar ve diğer alt birimler kuruldu” bilgisini verdi.
Rus subay, insansız sistemler teşkilat organizasyon yapısının belirlendiğini ve bir başkanın atandığını, askeri komuta organlarının ülke genelinde faaliyette olduğunu ifade etti.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rus lider Vladimir Putin'in talimatı üzerine geçen Aralık ayı sonunda böyle bir kolordunun kurulmasını önermişti.
Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutan Putin, insansız hava araçlarının hızlı ve kaliteli bir şekilde konuşlandırılmasının ve geliştirilmesinin sağlanması talimatını vermiş, Belousov ise İHA'ların taktik ve teknik özelliklerinin iyileştirilmesine, kullanım menzillerinin, özerkliklerinin ve müdahalelere karşı dirençlerinin artırılmasına odaklanılması çağrısında bulunmuştu.
Ayrıca Ağustos 2024'te, ordunun İHA birliklerinden birinin üssünde Rubikon İleri İnsansız Teknolojiler Merkezi kuruldu. Merkezin çalışmalarının kilit görevi, aktif askeri birliklerdeki İHA uzmanları arasından eğitmenler ve özel operasyon bölgesindeki operasyonlara yönelik operatörler yetiştirmek.
İHA operatörleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Sudja'dan kaçan Ukrayna birliklerinin konvoyunu imha etti
9 Mart, 17:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала