Prof. Dr. Gökçe: ‘TRÇ’ ittifakı olsaydı Türk Cumhuriyetleri ABD ile işbirliği adımını atmazdı

“Denge politikasının faydası olduğu zamanlar da olur, zararı olduğu zamanlar da olur. Bunu iyi tartmak lazım. Fakat Türkiye Batılı ülkeler ile ilişkisini yoğunlaştırmış vaziyette. Ama Asya ile de ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtiyor. Yeterli seviyede gelişmiş mi? Hayır. Yeterli seviyede gelişmediği takdirde KKTC konusunda olsun, diğer konularda olsun böyle sonuçlar beklemek mümkün değil. Dolayısıyla Batı ile olan bağımlılık coğrafyanızda size farklı sonuçlar çıkarıyor. Tabii Türkiye’nin şu ana kadar izlemiş olduğu politikalar da net bir adım atmadığını, halen denge politikasına devam ettiğini gösteriyor. Peki, Sayın Bahçeli’nin dediği olabilir miydi? Olsaydı belki de Türk Cumhuriyeti devletleri bu birlikteliği gördükten sonra bu adımları atmayabilirlerdi. Ama şu anda onunla ilgili net bir adım yok. Sadece bir teklif olarak kaldı. Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olma girişimleri var, BRICS’e başvurular var ama bunlar şu ana kadar ekonomik birlik olarak gözükse de sonuç itibariyle her ekonomik birlik siyasi birliğe doğru evriliyor. Bunun içerisinde zamanında yer almak lazım. Tek bir yörüngede kaldığınız zaman dayatmacı politikaları da uygulamak zorunda kalabiliyorsunuz. Denge siyasetinin böyle yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum; yani birçok yerde olup, karşı tarafın dayatmalarına karşı siz de diğer taraftaki işbirliğiniz ile cevap vermeniz gerekiyor.

Şu anda Suriye’de Trump ile ilişkiler iyi gidiyor ama Biden ile gitmiyordu. Bir başka gün başka kişi gelir, iyi gitmeyebilir. Bununla ilgili olarak da Türkiye’nin bazı farklı politikalara adım atması ve net olması gerekiyor diye düşünüyorum.”