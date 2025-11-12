https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/kayginin-nereden-geldigi-belli-oldu-ve-artik-geri-cevrilebilir-1100945103.html

Kaygının nereden geldiği belli oldu ve artık geri çevrilebilir

2025-11-12T18:56+0300

İspanya’daki San Juan de Alicante Nörobilim Enstitüsü’nden Juan Lerma ve ekibi, amigdalanın ‘bazolateral çekirdeğinde’ bir genin kaygıya neden olabileceğini ortaya koydu.Araştırmaya göre, Grik4 adlı gen sinir sisteminde bir nörotransmitter (sinir iletici) görevi gören proteini kodluyor.Lerma, Grik4 geninin fazla üretildiği farelerin amigdalalarına dengeleyici enjeksiyonlar uyguladı. Tedavi, nöronlar arası iletişimi normale döndürdü ve farelerin kaygı belirtileri hızla azaldı.‘Amigdalada bozulmuş elektriksel dengeler’Çalışma, iScience dergisinde yayımlandı. Lerma, “Amigdalanın özellikle aşırı etkinliği kaygıyla güçlü biçimde ilişkilendiriliyor. Grik4 genini fazla üreten fareler kaygı, depresyon, sosyal geri çekilme ve amigdalada bozulmuş elektriksel dengeler sergiliyor” dedi.Bazolateral çekirdeğin, stres sonrası öğrenme ve stresle başa çıkmada kilit rol oynadığı biliniyor. Araştırmacılar, bu bölgedeki ‘piramidal nöronların’ aşırı uyarılmasının kaygı düzeyini artırdığını belirledi. Grik4 seviyeleri düşürüldüğünde, bazolateral ve merkezi amigdala arasındaki iletişim normale döndü.Fareler sosyal ortama tekrar ilgi gösterdiDavranış testleri sonucunda tedavi edilen farelerin, önceden kaçındıkları sosyal ortamlara yeniden ilgi gösterdikleri gözlemlendi. Ayrıca doğal olarak kaygıya yatkın olan yabani farelerde de benzer şekilde olumlu etkiler elde edildi.Lerma, “Amigdala devresindeki küçük bir nöron grubunun bu kadar belirleyici bir rol oynaması, kaygı ve duygudurum bozukluklarının tedavisi için yeni bir hedef sunuyor” dedi.Bilim insanları şimdi, kaygıya katkıda bulunan beyin bölgelerinden biri olan ‘hipokampusun’ bu süreçteki rolünü araştırmayı planlıyor. İnsanlar üzerinde uygulanabilecek olası tedavilerin geliştirilmesi ise ilerleyen yıllarda mümkün olabilir.Uzmanlar, kronik kaygının dünya genelinde yüz milyonlarca kişiyi etkilediğini, yalnızca ABD’de 40 milyondan fazla yetişkin ve 4 milyon çocuğun bu sorunla yaşadığını hatırlatıyor.

