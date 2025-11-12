https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/ilic-davasinda-yeni-bilirkisi-raporu-1100923292.html
İliç davasında yeni bilirkişi raporu
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, OECD mali eylem görev gücünün Türkiye’de yapacağı kara para denetimi oldu. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
Erzincan’ın İliç'teki Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024’te meydana gelen facia sonrası yeni bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.Bilirkişi raporunda yer alan bazı detayları Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları aktardı:
“İliç maden faciasında 5’i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı. 9 kişi hayatını kaybetmişti. Duruşma 2026’nın başına ertelendi. İliç’le ilgili olarak da yeni bir bilirkişi raporu açıklandı. Raporda kazadan sonra incelenen tasarım dökümanlarına bakıldığı zaman stabilite hesaplarının tek bir senaryoya dayandırıldığı, olumsuz senaryolar altında güvenlik katsayısının sınanmadığı ayrıntısı var. Ayrıca tasarımcıların kabul ettiği malzeme parametrelerinin laboratuvar deneylerinde elde edilen değerlerin üst sınırında olduğu, yani oldukça iyimser seçildiğine dikkat çekildi. Bakalım bu rapor ne kadar dikkate alınacak, birlikte göreceğiz.”