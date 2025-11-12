İliç davasında yeni bilirkişi raporu

“İliç maden faciasında 5’i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı. 9 kişi hayatını kaybetmişti. Duruşma 2026’nın başına ertelendi. İliç’le ilgili olarak da yeni bir bilirkişi raporu açıklandı. Raporda kazadan sonra incelenen tasarım dökümanlarına bakıldığı zaman stabilite hesaplarının tek bir senaryoya dayandırıldığı, olumsuz senaryolar altında güvenlik katsayısının sınanmadığı ayrıntısı var. Ayrıca tasarımcıların kabul ettiği malzeme parametrelerinin laboratuvar deneylerinde elde edilen değerlerin üst sınırında olduğu, yani oldukça iyimser seçildiğine dikkat çekildi. Bakalım bu rapor ne kadar dikkate alınacak, birlikte göreceğiz.”