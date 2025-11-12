Gazze'de sağlık ihlali

UNICEF, bu şırıngaların ve soğutucu ekipmanların Ağustos ayından bu yana sınırda bekletildiğini söylüyor. Bu süreçte Gazze’deki çocuklar kızamık, çiçek, çocuk felci gibi hastalıklara karşı aşılanamıyor. Burada sadece bir ambargo değil, açık bir sağlık hakkı ihlali söz konusu.

İsrail bir devlet aygıtı gibi davranmıyor, insanlık suçu işleyen bir yapı gibi hareket ediyor. Gazze’deki çocukların sağlık hakkını engellemek, onları aşısız bırakmak, yaşam haklarını doğrudan tehdit etmek demektir. UNICEF’in uyarılarına rağmen bu malzemeler sınırda tutuluyorsa, bu artık sadece bir diplomatik mesele değil, uluslararası hukuka karşı bir suçtur.