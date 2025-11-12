Gazze'de sağlık ihlali
Gazze’de bir aşı krizi var. Savaş sona erdi, ateşkes anlaşması yürürlükte ama İsrail’in Gazze’ye yönelik ambargosu hala devam ediyor. Üstelik bu ambargo insani yardım malzemelerini de kapsıyor. Gazze sınırlarından içeriye 1 milyondan fazla şırınganın girişine izin verilmiyor. Aşıların kendisine zaten izin verilmiyor. Bölgede savaşın bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü orada çocuklar için hayati öneme sahip sağlık malzemeleri bile engelleniyor. Aşı malzemeleri dört aydır gümrükte bekliyor.
UNICEF, bu şırıngaların ve soğutucu ekipmanların Ağustos ayından bu yana sınırda bekletildiğini söylüyor. Bu süreçte Gazze’deki çocuklar kızamık, çiçek, çocuk felci gibi hastalıklara karşı aşılanamıyor. Burada sadece bir ambargo değil, açık bir sağlık hakkı ihlali söz konusu.
İsrail bir devlet aygıtı gibi davranmıyor, insanlık suçu işleyen bir yapı gibi hareket ediyor. Gazze’deki çocukların sağlık hakkını engellemek, onları aşısız bırakmak, yaşam haklarını doğrudan tehdit etmek demektir. UNICEF’in uyarılarına rağmen bu malzemeler sınırda tutuluyorsa, bu artık sadece bir diplomatik mesele değil, uluslararası hukuka karşı bir suçtur.