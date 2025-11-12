Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/gazzede-saglik-ihlali--1100918749.html
Gazze'de sağlık ihlali
Gazze'de sağlık ihlali
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’ye gönderilmesi planlanan 1.6 milyon şırınga ile aşıların saklanması için gerekli medikal... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T09:17+0300
2025-11-12T09:17+0300
seyi̇r hali̇
haberler
ortadoğu
gazze
i̇srail
unicef
radyo sputnik
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Gazze'de yaşanan aşı krizi hakkında konuştu.Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, ortadoğu, gazze, i̇srail, unicef, radyo sputnik, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, radyo, radyo, ali çağatay
haberler, ortadoğu, gazze, i̇srail, unicef, radyo sputnik, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, radyo, radyo, ali çağatay

Gazze'de sağlık ihlali

09:17 12.11.2025
seyir hali
seyir hali - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’ye gönderilmesi planlanan 1.6 milyon şırınga ile aşıların saklanması için gerekli medikal ekipmanların İsrail tarafından sınırda tutulduğunu bildirdi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Gazze'de yaşanan aşı krizi hakkında konuştu.

Gazze’de bir aşı krizi var. Savaş sona erdi, ateşkes anlaşması yürürlükte ama İsrail’in Gazze’ye yönelik ambargosu hala devam ediyor. Üstelik bu ambargo insani yardım malzemelerini de kapsıyor. Gazze sınırlarından içeriye 1 milyondan fazla şırınganın girişine izin verilmiyor. Aşıların kendisine zaten izin verilmiyor. Bölgede savaşın bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü orada çocuklar için hayati öneme sahip sağlık malzemeleri bile engelleniyor. Aşı malzemeleri dört aydır gümrükte bekliyor.

Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

UNICEF, bu şırıngaların ve soğutucu ekipmanların Ağustos ayından bu yana sınırda bekletildiğini söylüyor. Bu süreçte Gazze’deki çocuklar kızamık, çiçek, çocuk felci gibi hastalıklara karşı aşılanamıyor. Burada sadece bir ambargo değil, açık bir sağlık hakkı ihlali söz konusu.

İsrail bir devlet aygıtı gibi davranmıyor, insanlık suçu işleyen bir yapı gibi hareket ediyor. Gazze’deki çocukların sağlık hakkını engellemek, onları aşısız bırakmak, yaşam haklarını doğrudan tehdit etmek demektir. UNICEF’in uyarılarına rağmen bu malzemeler sınırda tutuluyorsa, bu artık sadece bir diplomatik mesele değil, uluslararası hukuka karşı bir suçtur.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала