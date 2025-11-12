Türkiye
DÜNYA
Gana'da askere alımı sırasında izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
Gana’da askere alımı sırasında izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
Gana’nın başkenti Akra’da askere alım sırasında oluşan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın başvuranların... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
Gana'nın başkenti Akra'da askere alım sırasında oluşan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti. Gana ordusu, izdihamın “planlanandan önce gelen ve güvenlik protokollerini aşan beklenmedik başvuru yoğunluğu nedeniyle” yaşandığını açıkladı.Hayatını kaybeden 6 kişinin yanı sıra çok sayıda yaralı olduğu ve askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Askeri alımların, ülkede yüksek genç işsizlik nedeniyle büyük kalabalıklar çektiği belirtildi.Ekonomik arka plan Ülkenin ekonomisinin COVID-19 döneminde zorlandığı aktarıldı. Enflasyonun 2022’de yüzde 50’nin üzerine çıktığı, 2025 Ekim’de yüzde 8’e düştüğü ifade edildi. Genç işsizliğinin yaklaşık yüzde 39 olduğu kaydedildi.
gana, akra, afrika, askere alma kampanyası, i̇şsizlik, ekonomik kriz, izdiham, ölü, yaralı
Gana’da askere alımı sırasında izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti

Gana'nın başkenti Akra'da askere alım sırasında oluşan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın başvuranların stadyuma planlanandan erken gelerek güvenlik bariyerlerini aşmasıyla başladığı aktarıldı.
Gana'nın başkenti Akra'da askere alım sırasında oluşan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti. Gana ordusu, izdihamın "planlanandan önce gelen ve güvenlik protokollerini aşan beklenmedik başvuru yoğunluğu nedeniyle" yaşandığını açıkladı.
Hayatını kaybeden 6 kişinin yanı sıra çok sayıda yaralı olduğu ve askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Askeri alımların, ülkede yüksek genç işsizlik nedeniyle büyük kalabalıklar çektiği belirtildi.

Ekonomik arka plan

Ülkenin ekonomisinin COVID-19 döneminde zorlandığı aktarıldı. Enflasyonun 2022'de yüzde 50'nin üzerine çıktığı, 2025 Ekim'de yüzde 8'e düştüğü ifade edildi. Genç işsizliğinin yaklaşık yüzde 39 olduğu kaydedildi.
