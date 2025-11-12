https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/ganada-askere-alimi-sirasinda-izdiham-cikti-6-kisi-hayatini-kaybetti-1100937310.html
Gana’da askere alımı sırasında izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
Gana’da askere alımı sırasında izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
Gana'nın başkenti Akra'da askere alım sırasında oluşan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Gana'nın başkenti Akra'da askere alım sırasında oluşan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti. Gana ordusu, izdihamın “planlanandan önce gelen ve güvenlik protokollerini aşan beklenmedik başvuru yoğunluğu nedeniyle” yaşandığını açıkladı.Hayatını kaybeden 6 kişinin yanı sıra çok sayıda yaralı olduğu ve askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Askeri alımların, ülkede yüksek genç işsizlik nedeniyle büyük kalabalıklar çektiği belirtildi.Ekonomik arka plan Ülkenin ekonomisinin COVID-19 döneminde zorlandığı aktarıldı. Enflasyonun 2022’de yüzde 50’nin üzerine çıktığı, 2025 Ekim’de yüzde 8’e düştüğü ifade edildi. Genç işsizliğinin yaklaşık yüzde 39 olduğu kaydedildi.
