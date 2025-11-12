Eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu: İddianame iade edilip savcı hakkında suç duyurusu açılmalı

Savcılık adeta içerikte karar vermiş, her şey sabitmiş, mahkeme sadece usulen karar açıklayacak gibi bir tutum takınmış. Fiilen mahkemenin yerine geçmiş, öyle bir dil kullanmış. Yola çıkış anında yazılmış sonradan süslenmiş bir iddianame. İddianame gizlidir, açıklanamaz. Kabul edilmesiyle gizlilik kalkar. 15 günlük bir süre vardır. 15 günlük herhangi bir zaman diliminde kabul edilebilir. 15 gün içinde edilmezse 15 günü aşan sürede kabul edilmiş sayılır. Dava açılmış sayılır. İddianame ancak o zaman kişilere verilebilir. Gizliliği devam eden belgeler, bizzat soruşturmayı yürüten mercilerce dağıtılıyor. Bu, kabul edilebilir bir şey değil. Bu neyi gösteriyor? İşte bakın binlerce sayfa evrak yazdık bakın neler var, hiçbir şey olmasa binlerce sayfa yazılır mı? Burada savcılığın çok ciddi bir görev suçu var. Çok açıkça kısıtlama kararına aykırı hareket suç ve bunu bir başsavcı gözardı edip yapabiliyor. Savcılık adete ‘bakın gönderiyorum’ gibi davul zurnayla Yargıtay Başsavcılığı’na evrak gönderiyor, mahkeme yerine geçerek. Hem mahkemeye hem yargıtay başsavcılığına bir dayatma var. Bu iddianamenin her bölümü çok farklı tarihlerde yazılmış, nerelerde yazıldığını kimse bilmez ama her bölümü itibariyle tutarsız, çelişkili, hukuka aykırı. Buna iddianame demek de zor. Ne olduğunu bilmediğimiz ortaya atılmış bir 3 bin 739 sayfalık metin. Yarın başsavcılık çıkıp ‘ben yapmadım’ diyebilir. Ben o davanın yargıcı olsam bu iddianameyi iade ederim. Savcı hakkında suç duyurusunda bulunulmalı.