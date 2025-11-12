Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/disisleri-bakani-fidan-gazze-filistinin-bir-parcasidir-oyle-muamele-gormelidir-1100946381.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle muamele görmelidir
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle muamele görmelidir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Gazze, Filistin'in... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle muamele görmelidir

19:18 12.11.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Gazze, Filistin'in bir parçasıdır" derken, "Hamas yapıcı adımlar atma iradesini göstermekte, aynı anlayışın İsrail'de de olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir.
Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir.
Türkiye ve Mısır, kriz başladığı günden itibaren diğer bölgedeki ülkelerle birlikte ve diğer aktörlerle birlikte çok yakın bir ilişkiye girdiler.
Üç alanda büyük çaba sarfedildi, birincisi insani yardımlar meselesi, diğer bir alan Gazze'deki soykırımın sona ermesi için nasıl bir süreç ilerletilebilir. Özellikle son 1 yıldır yılmadan usanmadan çalıştık.
Başta Sayın Trump olmak üzere Amerikalıların ortaya koyduğu çaba fevkalade önemli.

'Gazze'ye yardım yağdırmak istiyoruz'

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise şunları söyledi:
Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını desteklemek ve ikinci aşamaya geçmek için ortak hareket etmenin önemi konusunda Türk tarafıyla mutabık kaldık.
Tüm imkanlarımızla Gazze'ye yardım yağdırmak istiyoruz.
Kış mevsimi geldi malum, hızla hareket etmeliyiz ve Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce toplamamız gerekiyor.
