Ceyhun Bozkurt: FETÖ’nün bulaştığı bir şeyin güzel kalması mümkün değil
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında Türk futbolunda hakemlerin ve bin 24 futbolcunun bahis oynadığının ortaya çıktığı haberini yorumladı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, futbolda bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen bin 24 futbolcu hakkındaki yeni gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.
'Futbolda temiz eller operasyonunun yapılması lazım' diyen Bozkırt, buzdağının görünmeyen yüzüne dikkat çekti. 'Futbola FETÖ bulaştı' diyen Bozkurt, 'FETÖ'nün bulaştığı bir şeyin güzel kalması mümkün değil' ifadelerini kullandı.
Bozkurt, şunları söyledi:
Yıllardır Türk futbolunda söylediğimiz mesele. Burada organize suç yapılanması var. Bu çapta bir bahis meselesi, yasadışı bahis şirketlerini de ele alırsak, bu işin organize olmaması mümkün değil. Bu işin içinde kim varsa, Türk futbolunu bu bataklığa kim sürüklediyse en ağır şekilde, hukukun elverdiği ölçüde bedellerinin ödetilmesi gerekiyor. Buz dağının görünen yüzüyle karşı karşıyayız. Dev bir dalga geliyor. Bin 24 futbolcu PFDK’ya sevk edilmiş. Türkiye’de liglerin her anlamda dizayn edildiğine inananlardanım. Herkesin inandığı bir şey var ancak kimse bir şey yapmıyor. Artık yapılsın. Futbolda ‘temiz eller’ operasyonunun demir yumruğunun Türk futbolunu yeniden güzelleştirmesi için inmesi gerekiyor. FETÖ’nün bulaştığı bir şeyin güzel kalması mümkün değil. FETÖ futbola bulaştı. Büyük bir kaos var şuan. Yasal olanlar da olabilir ama buz dağının görünmeyen yüzü yasadışı bahis işinde olanlar var mı?