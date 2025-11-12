Ceyhun Bozkurt: FETÖ’nün bulaştığı bir şeyin güzel kalması mümkün değil

Yıllardır Türk futbolunda söylediğimiz mesele. Burada organize suç yapılanması var. Bu çapta bir bahis meselesi, yasadışı bahis şirketlerini de ele alırsak, bu işin organize olmaması mümkün değil. Bu işin içinde kim varsa, Türk futbolunu bu bataklığa kim sürüklediyse en ağır şekilde, hukukun elverdiği ölçüde bedellerinin ödetilmesi gerekiyor. Buz dağının görünen yüzüyle karşı karşıyayız. Dev bir dalga geliyor. Bin 24 futbolcu PFDK’ya sevk edilmiş. Türkiye’de liglerin her anlamda dizayn edildiğine inananlardanım. Herkesin inandığı bir şey var ancak kimse bir şey yapmıyor. Artık yapılsın. Futbolda ‘temiz eller’ operasyonunun demir yumruğunun Türk futbolunu yeniden güzelleştirmesi için inmesi gerekiyor. FETÖ’nün bulaştığı bir şeyin güzel kalması mümkün değil. FETÖ futbola bulaştı. Büyük bir kaos var şuan. Yasal olanlar da olabilir ama buz dağının görünmeyen yüzü yasadışı bahis işinde olanlar var mı?