Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Umman’da güvenlik konularını görüşecek

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Maskat’ta Umman yönetimiyle güvenlik, stratejik projeler ve bölgesel-küresel koordinasyon konularını ele alacak. 11.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi basın servisi tarafından, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun, Umman’ın başkenti Maskat’ta Sultanlık yönetimiyle güvenlik konularını ele alacağı görüşmeler gerçekleştireceği duyuruldu. Şoygu, Maskat’a Mısır’dan geldi. Mısır ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Fayeza el-Naggar’ın da bulunduğu ülkenin üst düzey siyasi ve askeri yöneticileriyle temaslarda bulundu. Açıklamada, görüşmelerin ana gündem maddesinin, Umman Sultanı Heysem bin Tarık es-Said’in bu yıl Nisan ayında Rusya’ya yaptığı ‘tarihi devlet ziyareti’ sırasında varılan anlaşmaların uygulanması olacağı belirtildi. Tarafların ayrıca güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesi, Rusya’nın katılımıyla yürütülecek stratejik projelerin geliştirilmesi ve küresel-bölgesel meselelerde koordinasyonun artırılması konularını detaylı şekilde ele alması planlandığı aktarıldı. Sergey Şoygu ve Ummanlı mevkidaşı İdris el-Kindi başkanlığında, ilgili devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla Rusya-Umman Stratejik Diyalog toplantısı gerçekleştirilecek. Şoygu, Rusya İçişleri, Dışişleri, Adalet, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları; Dış İstihbarat Servisi (SVR), Federal Askeri-Teknik İş Birliği Servisi (FSVTS), Rosfinmonitoring, Ulusal Muhafız Birliği (Rosgvardiya), Rosoboroneksport, Roskosmos, Rosatom ve diğer kurum temsilcilerinin yer aldığı bir heyete başkanlık ediyor. Şoygu’nun görüşeceği isimler arasında Umman Sultanı Heysem bin Tarık es-Said, Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri İdris el-Kindi bulunuyor.

