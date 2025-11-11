Gri liste denetimi öncesi kara para operasyonları

“Aylardır holdinglere yapılan operasyonları konuşuyoruz. Tam bu yasa dışı bahis ve kara para aklama tartışmaları yapılırken bir gelişme yaşandı. OECD’nin bir mali eylem görev gücü var. Hangi ülkeler kara para aklamayla mücadele konusunda aksaklık yaşıyor, bunu denetliyorlar. Bu mücadelede Türkiye’nin nerede olduğu, alınan tedbirler, hayata geçirilen uygulamalar incelenecek. Geçtiğimiz yıl Türkiye gri listeden çıkarılmıştı. Mali eylem görev gücü kara para aklanmasıyla mücadele amacıyla 1989 yılında G7 ülkeleri tarafından kuruldu. Görev alanına terörizmin finansmanı gibi alanlar da girdi. Türkiye ise 1991 yılında üye oldu. Şimdiye kadar 39 ülke bu güce üye olmuş durumda. Bu görev gücünün önlem almayan ülkelere karşı yaptırımları içeren bir paket gündeme geliyor. Özellikle uluslararası finansal kuruluşların işlem yapması engelleniyor. Gri listede yer alan ülkeler diğer ülkelerden farklı olarak çok daha sıkı bir izleme programına dahil ediliyor. Bu ay içerisinde Türkiye’de bu denetimlerin beşincisi yapılacak. Yakın zaman içerisinde kara para aklama suçuna yönelik de operasyonlar artmıştı. Bugün Cezayir, Angola, Bolivya, Bulgaristan, Kamerun, Kongo, Kenya, Lübnan, Monako, Nepal, Güney Sudan, Suriye, Venezuela, Vietnam, Yemen gibi ülkeler gri listede bulunuyor. Peki Türkiye’de yapılacak bu değerlendirmeler ne anlama geliyor? Ülkelerin 40 alanda teknik uyumunun standartlara uygun olup olmadığını ya da mevzuatın ne kadar etkili şekilde uygulandığına bakılıyor. İşte şimdi bu ay içerisinde beşinci tur değerlendirme için Türkiye’ye gelinecek.”