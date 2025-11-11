Futbolda bahis skandalı: Gazeteci Serhat Ayan değerlendirdi

“Gündemdeki haberleri daha az konuşulur hale getirmenin yolu bu haberlerin yanına konuşulmalarını azaltacak kadar farklı haberler koymaktır. Bu yeri gelir şarkıcılar türkücüler olur yeri gelir bahis şike skandalı olur. Eğer bu ülkede siz konumunuzu kullanarak bahis oynayacaksanız bunu yapmanın otuz bin tane yolu var. Bunu başka bir ülkedeki bahis şirketi üzerinden oynarsanız kimsenin ruhu duymaz. Ama eğer futbol kariyerimi tehlikeye atacağım, bunun için de devletin her an ismimi görebileceği bir yere kendi kimlik numaramı yazıp bahis yapacağım diyorsanız kusura bakmayın bu bahis değil düpedüz aptallıktır”