Futbolda bahis skandalı: Gazeteci Serhat Ayan değerlendirdi
Selin Yazıcı ve Serhat ayan, futboldaki bahis skandalının son durumunu Futbol Saati programında değerlendirdi. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadıkları gerekçesiyle 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Listede Süper Lig'de 27 futbolcu var.Konuyu Radyo Sputnik’te Selin Yazıcı ile birlikte hazırlayıp sunduğu Futbol Saati programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, şunları söyledi:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadıkları gerekçesiyle 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Listede Süper Lig'de 27 futbolcu var.
Konuyu Radyo Sputnik’te Selin Yazıcı ile birlikte hazırlayıp sunduğu Futbol Saati programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, şunları söyledi:
“Gündemdeki haberleri daha az konuşulur hale getirmenin yolu bu haberlerin yanına konuşulmalarını azaltacak kadar farklı haberler koymaktır. Bu yeri gelir şarkıcılar türkücüler olur yeri gelir bahis şike skandalı olur. Eğer bu ülkede siz konumunuzu kullanarak bahis oynayacaksanız bunu yapmanın otuz bin tane yolu var. Bunu başka bir ülkedeki bahis şirketi üzerinden oynarsanız kimsenin ruhu duymaz. Ama eğer futbol kariyerimi tehlikeye atacağım, bunun için de devletin her an ismimi görebileceği bir yere kendi kimlik numaramı yazıp bahis yapacağım diyorsanız kusura bakmayın bu bahis değil düpedüz aptallıktır”