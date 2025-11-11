https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/diyarbakirda-viyaduk-insaatinda-cokme-yasandi-3-isci-hayatini-kaybetti-1100895182.html

Diyarbakır'da viyadük inşaatında çökme yaşandı: 3 işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da viyadük inşaatında çökme yaşandı: 3 işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Kulp ilçesinde viyadük inşaatındaki iskele çöktü. 3 işçi hayatını kaybetti, iki işçi ağır yaralı. 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T14:02+0300

2025-11-11T14:02+0300

2025-11-11T14:02+0300

türki̇ye

diyarbakır

inşaat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg

Diyarbakır Kulp ilçesinde, Muş Karayolu'nun 2'nci kilometresinde yapımı süren bir viyadük inşaatında iskele çöktü. Olayda üç işçi yaşamını yitirdi, iki işçi de ağır yaralandı.

türki̇ye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, inşaat