Diyarbakır'da viyadük inşaatında çökme yaşandı: 3 işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da viyadük inşaatında çökme yaşandı: 3 işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır Kulp ilçesinde viyadük inşaatındaki iskele çöktü. 3 işçi hayatını kaybetti, iki işçi ağır yaralı. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
Diyarbakır Kulp ilçesinde, Muş Karayolu'nun 2'nci kilometresinde yapımı süren bir viyadük inşaatında iskele çöktü. Olayda üç işçi yaşamını yitirdi, iki işçi de ağır yaralandı.
