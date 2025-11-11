Çayda gıda boyası tespit edildi: Halk sağlığını tehdit eden hileler bitmiyor

Enflasyonist ortam, kontrolsüz rekabet ve ucuz ürün talebi bu tabloyu besliyor. Denetimler yapılıyor ama yeterli değil. Süre, kapsam ve sıklık açısından denetimler hala yetersiz. Üstelik para cezaları düşük, sert yaptırımlar sınırlı olduğu için şirketler cezayı ödeyip aynı üretime devam ediyor. Vatandaş olarak biz de ucuz ürünlere yöneliyoruz. Etiket okumuyoruz, üreticiyi araştırmıyoruz. Ama güvenilir sandığımız markalar bile bazen bu tağşiş listesine giriyor. Çayda kullanılan gıda boyası karaciğeri yoruyor, alerjik reaksiyonlara ve kanser riskine yol açıyor. Balda glukoz şurubu var, diyabet riskini artırıyor. Süt ve peynirde bitkisel yağ kullanımı çocuklarda gelişim bozukluğu yaratıyor. Et ürünlerinde de farklı hayvan etlerinin karıştırıldığını görüyoruz. Bunların hepsi halk sağlığı için ciddi tehdit.