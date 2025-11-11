‘Bölgede ‘mıntıka temizliği’ İran ile olası çatışmanın habercisi’

“8 Aralık’tan sonra bu ilk temas değil, 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan’ın aracılık ettiği Riyad'daki görüşme vardı. Onun arkasından Birleşmiş Milletler zirvesi marjında birtakım temaslar vardı. Ve son 1 aydır bir ivme kazanan, özellikle askeri sahadaki ilişkiler vardı. En son CENTCOM generalleriyle Ahmet el Şara ve Esad el Şeybani basketbol oynamışlardı. Dolayısıyla böyle bir yoğun diplomatik ve askeri temaslar var. Dolayısıyla bunun altyapısı böyle hazırlanmıştı. Yani o diplomatik temasların bir arka planı var ve onun üzerine bu görüşme gelecek.

Haziran ayında İran-İsrail savaşı vardı, bunun önümüzdeki günlerde tekrar ivme kazanacağı konuşuluyor. Bunu ciddiye almakta fayda var, birincisi bu. İkincisi; IŞİD'le alakalı mesele, özellikle Irak'ın batısında, Suriye'nin kuzey doğusunda. Gerçekten sahada böyle bir karşılığı var mı, yok mu emin değilim. Arap aşiretleri arasında böyle bir merce bulduğundan şüphe yok. Ama gerçekten sahada böyle binlerce kişilik bir IŞİD varlığının olduğu ve bunun üzerinden ciddi bir tehdit olduğundan çok emin değilim. Yani belli hücreler vardır illaki, belli lokal kontrol ettikleri sahalar vardır ama bu sanki daha başka bir üst dizayn için kullanılıyor gibi düşünüyorum. Irak'taki iç savaşta mesela özellikle 2009-2010'a kadar böyle bir zemin vardı. Proto-IŞİD örgütlerin serpilebileceği bir zemin vardı ama Suriye'de şu aşamada sahada böyle bir kontrol dışı çok çok küçük alanlar var. Ve bu alanlardan da 2013-14-15'teki gibi çok yoğun bir Irak ve Suriye'de bir Suriye kadar coğrafyayı kontrol edebilecekleri bir saha gerçekliği yok. Ama bunun üzerinden tarafların kendilerini ifade edebildikleri bir zemin var. O zeminde elbette Amerika'ya bölgede neden ihtiyaç duyulsun? Çünkü IŞİD diye bir tehlike var. Bundan dolayı ihtiyaç duyulur herhalde. Yani biraz da bunun için kullanılıyor.”