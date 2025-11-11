https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/bahis-sorusturmasi-turk-futbolunu-nereye-goturecek-1100882838.html
Bahis soruşturması Türk futbolunu nereye götürecek?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen kapsamlı bir bahis soruşturması kapsamında bin 24 futbolcunun yasa dışı bahis oynadığına dair...
TFF'nin yazılı açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen bin 24 futbolcunun, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması hakkında konuştu.Çağatay, açıklanan listenin futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını belirterek şöyle konuştu:Gazeteci Çağatay, soruşturmanın kapsamına rağmen ciddi yaptırımlar beklemediğini belirterek değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen kapsamlı bir bahis soruşturması kapsamında bin 24 futbolcunun yasa dışı bahis oynadığına dair tespit yapıldığını açıkladı. Federasyon, söz konusu futbolcuların tamamının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.
TFF’nin yazılı açıklamasında, “Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen bin 24 futbolcunun, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57’nci maddesi uyarınca 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması hakkında konuştu.
Çağatay, açıklanan listenin futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını belirterek şöyle konuştu:
Futbol Federasyonu, bahis oynayan futbolcuların tam listesini açıkladı. Türkiye liglerinde üst ve alt ligler dahil olmak üzere bin 24 oyuncu şu anda listede yer alıyor. Bu kapsamlı karar bugün gazetelerde, internet sitelerinde, radyolarda ve televizyonlarda geniş yer bulacak. Fenerbahçe’den tek bir oyuncu yok ancak diğer tüm takımlardan isimler mevcut. Özellikle alt liglerde yasa dışı bahis olaylarına karışan oyuncuların sayısı dikkat çekici düzeyde. Bu oyuncuların çoğu maaş alamıyor. Takımlar futbolcuyu alıyor ama ödemelerini düzenli yapmıyor. Oyuncular da geçinebilmek için başka yollar arıyor. Mesele sadece bir ahlak ya da disiplin meselesi değil, ekonomik çaresizlik meselesi. Düşünün, 17-18 yaşındaki bir futbolcu antrenmana giderken cebinde para yok. Ekmek arası makarnayla yaşamaya çalışan bu çocuklar, kolay para vaadine kanıyor.
Gazeteci Çağatay, soruşturmanın kapsamına rağmen ciddi yaptırımlar beklemediğini belirterek değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
Gerçekten büyük bir soruşturma var. Ancak bu sürecin bir yere evrilip evrilmeyeceği konusunda ciddi şüphelerim var. Muhtemelen alt liglerdeki birkaç oyuncunun lisansı iptal edilecek, ama Süper Lig’deki futbolcular uyarı ya da kınama cezalarıyla yoluna devam edecek. Futbolun sadece sahada değil, yönetim katında da etik bir krize girdiği açık. Oyuncuların çaresizliği, yöneticilerin ilgisizliği ve finansal düzensizlikler birleşince, ortaya disiplinsiz, güven vermeyen bir lig yapısı çıkıyor. Eğer bu tablo değişmezse, Türk futbolunun itibarı sadece ulusal değil uluslararası arenada da ciddi zarar görecek.