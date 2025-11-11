Bahis soruşturması Türk futbolunu nereye götürecek?

Gerçekten büyük bir soruşturma var. Ancak bu sürecin bir yere evrilip evrilmeyeceği konusunda ciddi şüphelerim var. Muhtemelen alt liglerdeki birkaç oyuncunun lisansı iptal edilecek, ama Süper Lig’deki futbolcular uyarı ya da kınama cezalarıyla yoluna devam edecek. Futbolun sadece sahada değil, yönetim katında da etik bir krize girdiği açık. Oyuncuların çaresizliği, yöneticilerin ilgisizliği ve finansal düzensizlikler birleşince, ortaya disiplinsiz, güven vermeyen bir lig yapısı çıkıyor. Eğer bu tablo değişmezse, Türk futbolunun itibarı sadece ulusal değil uluslararası arenada da ciddi zarar görecek.