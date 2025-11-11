Annesi anlattı: Turgutlu'da beşinci sınıf öğrencisi otizmli birey okul müdürü tarafından darp edildi

Benim çocuğum orada kafasını merdivenlere çarpıp ölebilir, beyin kanaması da geçirebilirdi. Orada çocuğum için ambulans bile çağırılmamış. Müdür, bunu yaptıktan sonra odasına gidip rahat rahat oturmuş. Daha önce de bunu yaptı. Defalarca Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayet ettim. Diğer çocukları benim çocuğuma karşı kışkırttı, diğer velileri de örgütledi. Sanki benim çocuğum onları darp etmiş gibi gösterildi. Ben suçluymuşum gibi davranılıyor. Milli Eğitim ‘senin çocuğun suçlu’ dedi. Benim çocuğum hiçbir şey yapmıyor. İlk izlediğimde elim ayağım tutmuyor. Kadın olduğum için hiçbir şey yapamıyorum, benim o adama gücüm yetmez.