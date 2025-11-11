https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/annesi-olanlari-anlatti-turgutluda-besinci-sinif-ogrencisi-otizmli-birey-okul-muduru-tarafindan-1100906910.html
Annesi anlattı: Turgutlu'da beşinci sınıf öğrencisi otizmli birey okul müdürü tarafından darp edildi
Annesi anlattı: Turgutlu'da beşinci sınıf öğrencisi otizmli birey okul müdürü tarafından darp edildi
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ve okul müdürü tarafından darp edilen 5. Sınıf öğrencisi otizmli... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T19:13+0300
2025-11-11T19:13+0300
2025-11-11T19:13+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
turgutlu
milli eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu
haberler
i̇yi̇ parti
radyo
radyo sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM’deki Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na sorduğu soruları canlı yayında anlattı. Derya Yavuz ise otizmli oğlunun okul müdürü tarafından darp edilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri aktardı.Derya Yavuz, şöyle konuştu:
turgutlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
türkiye, turgutlu, milli eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu, haberler, i̇yi̇ parti, radyo, radyo sputnik
türkiye, turgutlu, milli eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu, haberler, i̇yi̇ parti, radyo, radyo sputnik
Annesi anlattı: Turgutlu'da beşinci sınıf öğrencisi otizmli birey okul müdürü tarafından darp edildi
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ve okul müdürü tarafından darp edilen 5. Sınıf öğrencisi otizmli bireyin annesi Derya Yavuz oldu.
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM’deki Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na sorduğu soruları canlı yayında anlattı. Derya Yavuz ise otizmli oğlunun okul müdürü tarafından darp edilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri aktardı.
Derya Yavuz, şöyle konuştu:
Benim çocuğum orada kafasını merdivenlere çarpıp ölebilir, beyin kanaması da geçirebilirdi. Orada çocuğum için ambulans bile çağırılmamış. Müdür, bunu yaptıktan sonra odasına gidip rahat rahat oturmuş. Daha önce de bunu yaptı. Defalarca Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayet ettim. Diğer çocukları benim çocuğuma karşı kışkırttı, diğer velileri de örgütledi. Sanki benim çocuğum onları darp etmiş gibi gösterildi. Ben suçluymuşum gibi davranılıyor. Milli Eğitim ‘senin çocuğun suçlu’ dedi. Benim çocuğum hiçbir şey yapmıyor. İlk izlediğimde elim ayağım tutmuyor. Kadın olduğum için hiçbir şey yapamıyorum, benim o adama gücüm yetmez.