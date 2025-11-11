16. Valdai Asya Konferansı'ndan izlenimler: ‘Türk dış politikasına övgüde bulunuldu’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/16-valdai-asya-konferansindan-izlenimler-turk-dis-politikasina-ovgude-bulunuldu-1100903656.html
16. Valdai Asya Konferansı İstanbul’da gerçekleştirildi. Konferans, 'Parçalanmış bir dünyada Avrasya' temasıyla düzenlendi. Konferansı takip eden gazeteci ve Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz, izlenimlerini ve notlarını Haber Masası programında aktardı.Konferansa 12 farklı ülkeden katılım sağlandığını belirten Yılmaz, şunları anlattı:‘Türkiye Batı’nın dışında da kalarak kendisine hareket alanı oluşturdu’Yılmaz, diğer oturumdaki izlenimlerini ise şöyle aktardı:
17:03 11.11.2025 (güncellendi: 17:16 11.11.2025)
16. Valdai Asya Konferansı İstanbul’da gerçekleştirildi. Konferans, 'Parçalanmış bir dünyada Avrasya' temasıyla düzenlendi. Konferansı takip eden gazeteci ve Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz, izlenimlerini ve notlarını Haber Masası programında aktardı.
Konferansa 12 farklı ülkeden katılım sağlandığını belirten Yılmaz, şunları anlattı:
“Konferans Valdai Tartışma Kulübü ve Ankara Enstitüsü ortaklığıyla gerçekleştirildi. Dün akşam saat 18.00’de hoş geldin oturumu yapıldı. Bu oturumda orta ölçekli güçler, stratejik özerklik arayışı ve küresel düzensizliğin geleceği üzerine bir tartışma yapıldı. Oturuma Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar dahil 12 ülkeden 50’nin üzerinde akademisyen, üst düzey uzman, düşünce kuruluşları ve bazı enstitüler katıldı. Avrasya’nın Asya’nın rolü, Batı’daki hegemonyanın Avrasya’ya doğru kayışı, burada izlenen ve izlenmesi gereken stratejiye dair eleştiriler yer aldı. Ankara Enstitüsü’nden Taha Özkan bir sunum gerçekleştirdi. Eski dünya düzeninin bozulduğunu belirtti. ‘Dünyada artık tek kutup yok, yönetilen parçalanma hali var’ ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump’ın da dünyadaki krizleri derinleştirdiğini söyledi. Dünyada artık tek bir hegemonik güç yok ve parçalar var, dedi. Düzensizliğin düzen gibi yönetildiği bir dünyadan bahsedildi. Burada Avrasya’nın rolünün dünyadaki mevcut tıkanmada kaldıraç görevi görebileceğini söyledi.”
‘Türkiye Batı’nın dışında da kalarak kendisine hareket alanı oluşturdu’
Yılmaz, diğer oturumdaki izlenimlerini ise şöyle aktardı:
“Diğer oturumda Türkiye ve Rusya’nın yeni jeopolitiği üzerine açıklamalar oldu. Arap coğrafyasından da akademisyenler katıldı. Örneğin Küresel İlişkiler Vakfı yönetiminden Tarık Yusuf, Arap dünyasının bir araya gelip uzlaşamamasından ve ortak tavır gösterememesinden bahsetti. Arap dünyasında düzen ve güvenlik denilince akla İsrail’in geldiğini söyledi. Arap coğrafyasından uzmanlar bunu bir eleştiri olarak söylüyorlar. Profesör Pavel Shlykov'un açıklamaları önemliydi. AK Parti döneminden bahsederek yeni gelişmeler olduğunu söyledi. Mavi vatan kavramından, Türkiye’deki sol kanattan ve MHP’den bahsetti. Adil düzen kavramından da bahsetti. İktidar partisinden bahsederken de pragmatik bir Avrasyacılık olduğunu söyledi. Türkiye’nin Batı ile kurumsal bağlantıları devam ederken Batı’nın dışında da kalıp kendisine hareket alanı oluşturduğunu belirtti. Bu anlamda Türk dış politikasına bir övgüde bulundu aslında. Dünyanın birçok coğrafyasında bazı yerlerde Rusya Türkiye ilişkileri çatışıyor bazı yerlerde ise çıkarlar ortak. Çatışma halinde olduğu konularda dahi bu ilişkilerin devam edebiliyor olmasından bahsettiler. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin Karadeniz’deki statükonun korunmasıyla da ilgili olduğunu söylediler”