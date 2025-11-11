16. Valdai Asya Konferansı'ndan izlenimler: ‘Türk dış politikasına övgüde bulunuldu’

“Diğer oturumda Türkiye ve Rusya’nın yeni jeopolitiği üzerine açıklamalar oldu. Arap coğrafyasından da akademisyenler katıldı. Örneğin Küresel İlişkiler Vakfı yönetiminden Tarık Yusuf, Arap dünyasının bir araya gelip uzlaşamamasından ve ortak tavır gösterememesinden bahsetti. Arap dünyasında düzen ve güvenlik denilince akla İsrail’in geldiğini söyledi. Arap coğrafyasından uzmanlar bunu bir eleştiri olarak söylüyorlar. Profesör Pavel Shlykov'un açıklamaları önemliydi. AK Parti döneminden bahsederek yeni gelişmeler olduğunu söyledi. Mavi vatan kavramından, Türkiye’deki sol kanattan ve MHP’den bahsetti. Adil düzen kavramından da bahsetti. İktidar partisinden bahsederken de pragmatik bir Avrasyacılık olduğunu söyledi. Türkiye’nin Batı ile kurumsal bağlantıları devam ederken Batı’nın dışında da kalıp kendisine hareket alanı oluşturduğunu belirtti. Bu anlamda Türk dış politikasına bir övgüde bulundu aslında. Dünyanın birçok coğrafyasında bazı yerlerde Rusya Türkiye ilişkileri çatışıyor bazı yerlerde ise çıkarlar ortak. Çatışma halinde olduğu konularda dahi bu ilişkilerin devam edebiliyor olmasından bahsettiler. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin Karadeniz’deki statükonun korunmasıyla da ilgili olduğunu söylediler”