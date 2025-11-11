Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Konya'daki Apa Barajı’nda su çekildi: 600 yıllık Osmanlı köprüsü yeniden gün yüzüne çıktı
Konya'daki Apa Barajı’nda su çekildi: 600 yıllık Osmanlı köprüsü yeniden gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
Konya'nın Çumra ilçesindeki Apa Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle, Osmanlı dönemine ait yaklaşık 600 yıllık taş köprü yeniden gün yüzüne çıktı. '11 gözlü... 11.11.2025
konya
11 gözlü köprü
apa barajı
konya
11 gözlü köprü
apa barajı
14:43 11.11.2025
Konya’nın Çumra ilçesindeki Apa Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle, Osmanlı dönemine ait yaklaşık 600 yıllık taş köprü yeniden gün yüzüne çıktı. '11 gözlü köprü' olarak bilinen yapı, 1962’de barajın yapımıyla sular altında kalmıştı.
Konya’nın Çumra ilçesinde yer alan Apa Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle, Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 600 yıllık taş köprü yeniden ortaya çıktı.

Konya’nın Çumra ilçesinde yer alan Apa Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle, Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 600 yıllık taş köprü yeniden ortaya çıktı.

Bölge halkı tarafından “11 gözlü köprü” olarak anılan tarihi yapı, kesme taş işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Bölge halkı tarafından “11 gözlü köprü” olarak anılan tarihi yapı, kesme taş işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Yıllar boyunca baraj suları altında kalan köprü, 1962’de Konya Ovası’nı sulamak ve taşkınları önlemek amacıyla Apa Barajı’nın inşa edilmesinin ardından tamamen suya gömülmüştü.

Yıllar boyunca baraj suları altında kalan köprü, 1962’de Konya Ovası’nı sulamak ve taşkınları önlemek amacıyla Apa Barajı’nın inşa edilmesinin ardından tamamen suya gömülmüştü.

Su seviyesindeki azalma, köprünün büyük bölümünün tekrar görünür hale gelmesini sağladı.

Su seviyesindeki azalma, köprünün büyük bölümünün tekrar görünür hale gelmesini sağladı.

Tarihi köprünün yeniden gün yüzüne çıkması, bölge halkı ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Tarihi köprünün yeniden gün yüzüne çıkması, bölge halkı ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle karşılandı.

