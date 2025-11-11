https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/1100896146.html
Konya'daki Apa Barajı’nda su çekildi: 600 yıllık Osmanlı köprüsü yeniden gün yüzüne çıktı
konya
11 gözlü köprü
apa barajı
konya
11 gözlü köprü
apa barajı
Konya’nın Çumra ilçesindeki Apa Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle, Osmanlı dönemine ait yaklaşık 600 yıllık taş köprü yeniden gün yüzüne çıktı. '11 gözlü köprü' olarak bilinen yapı, 1962’de barajın yapımıyla sular altında kalmıştı.
© AA / Seyit Konyalı
Konya’nın Çumra ilçesinde yer alan Apa Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle, Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 600 yıllık taş köprü yeniden ortaya çıktı.
© AA / Seyit Konyalı
Bölge halkı tarafından “11 gözlü köprü” olarak anılan tarihi yapı, kesme taş işçiliğiyle dikkat çekiyor.
© AA / Seyit Konyalı
Yıllar boyunca baraj suları altında kalan köprü, 1962’de Konya Ovası’nı sulamak ve taşkınları önlemek amacıyla Apa Barajı’nın inşa edilmesinin ardından tamamen suya gömülmüştü.
© AA / Seyit Konyalı
Su seviyesindeki azalma, köprünün büyük bölümünün tekrar görünür hale gelmesini sağladı.
© AA / Seyit Konyalı
Tarihi köprünün yeniden gün yüzüne çıkması, bölge halkı ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle karşılandı.
