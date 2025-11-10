Trump yönetimi kapanma krizini aşabilecek mi?

Amerika bu defa gerçekten kıvranıyor. Önceki yıllarda mali yılın başında yaşanan bu tür kapanmalar kısa sürerdi. Fakat bu kez Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki bilek güreşi uzadı ve ülke ciddi bir darboğazda. Bu sürecin nasıl aşılacağı, özellikle de Donald Trump’ın bu krizi nasıl yöneteceği konusunda ciddi soru işaretleri var.