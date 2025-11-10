https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/trump-yonetimi-kapanma-krizini-asabilecek-mi-1100854649.html
Trump yönetimi kapanma krizini aşabilecek mi?
Trump yönetimi kapanma krizini aşabilecek mi?
Sputnik Türkiye
ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle, NATO müttefiklerine yapılacak silah sevkiyatlarının geçici olarak askıya alındığı bildirildi. 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T09:31+0300
2025-11-10T09:31+0300
2025-11-10T09:31+0300
seyi̇r hali̇
abd
haberler
donald trump
abd
batı
polonya
axios
nato
radyo sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
ABD merkezli Axios portalının haberine göre, yaklaşık 5 milyar dolar tutarındaki silah tedariki, hükümetin bütçe onay krizinden ötürü durduruldu.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle NATO müttefiklerine yönelik silah teslimatlarının askıya alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çağatay şunları söyledi:Çağatay, ABD’deki bütçe krizinin etkilerini aktararak sözlerine şöyle devam etti:ABD’de daha önce de benzer hükümet kapanmaları yaşandığını hatırlatan Çağatay, mevcut sürecin geçmişe kıyasla daha sancılı geçtiğini ifade etti:
abd
batı
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
abd, haberler, donald trump, abd, batı, polonya, axios, nato, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali
abd, haberler, donald trump, abd, batı, polonya, axios, nato, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali
Trump yönetimi kapanma krizini aşabilecek mi?
ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle, NATO müttefiklerine yapılacak silah sevkiyatlarının geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
ABD merkezli Axios portalının haberine göre, yaklaşık 5 milyar dolar tutarındaki silah tedariki, hükümetin bütçe onay krizinden ötürü durduruldu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle NATO müttefiklerine yönelik silah teslimatlarının askıya alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çağatay şunları söyledi:
Amerikan medyası ve Batı basını, ABD’nin hükümetin kapanması nedeniyle NATO müttefiklerine silah teslimatlarını askıya aldığını yazıyor. Axios portalının haberine göre, bu durum yaklaşık 5 milyar dolarlık silah tedariğini kapsıyor. Amerikan Savunma Bakanlığı’ndan adı açıklanmayan bir yetkili, siteye yaptığı açıklamada AMRAAM füzeleri, çok namlulu roketatar sistemleri ve diğer savunma ekipmanlarının Polonya, Danimarka ve Hırvatistan’a sevkiyatının durduğunu bildirdi.
Çağatay, ABD’deki bütçe krizinin etkilerini aktararak sözlerine şöyle devam etti:
Amerika’da yeni mali yıl 1 Ekim’de başlamıştı ancak Kongre’nin bütçeyi onaylamaması nedeniyle hükümetin çalışmaları durdu. Bu durum federal yetkililerin faaliyetlerini askıya almasına yol açtı. Çalışanların yaklaşık yüzde 40’ı, yani 800 binden fazla kamu görevlisi maaşlarını zamanında alamıyor. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi halinde ülkenin haftalık 15 milyar dolarlık GSYH kaybı yaşayabileceğini ve işten çıkarmaların başlayabileceğini belirtiyor.
ABD’de daha önce de benzer hükümet kapanmaları yaşandığını hatırlatan Çağatay, mevcut sürecin geçmişe kıyasla daha sancılı geçtiğini ifade etti:
Amerika bu defa gerçekten kıvranıyor. Önceki yıllarda mali yılın başında yaşanan bu tür kapanmalar kısa sürerdi. Fakat bu kez Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki bilek güreşi uzadı ve ülke ciddi bir darboğazda. Bu sürecin nasıl aşılacağı, özellikle de Donald Trump’ın bu krizi nasıl yöneteceği konusunda ciddi soru işaretleri var.