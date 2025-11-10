https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/trump-2020-secimine-mudahale-etmekle-suclanan-avukati-rudy-giuliani-ve-onlarca-kisiyi-affetti-1100857484.html

Trump, 2020 seçimine müdahale etmekle suçlanan avukatı Rudy Giuliani ve onlarca kişiyi affetti

ABD Adalet Bakanlığı’nın Af Avukatı Ed Martin’e göre, Başkan Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerini bozmaya yönelik planlara verdikleri destek ya da bu... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Adalet Bakanlığı’nından Ed Martin, sosyal medyadan yaptığı duyuruda ABD Başkanı Trump’ın Rudy Giuliani, Sidney Powell ile eski genelkurmay başkanı Mark Meadows gibi onlarca kişiye af çıkardığını açıkladı. Martin'in paylaştığı 7 Kasım tarihli belgede isimlerin yanı sıra “Bu bildiri, 2020 Başkanlık Seçimi sonrasında Amerikan halkına karşı işlenen ağır bir ulusal adaletsizliği sona erdirmekte ve ulusal uzlaşı sürecini devam ettirmektedir” ifadeleri yer aldı. Listedeki kişilere “tam, eksiksiz ve koşulsuz af” veriliyor. Başkanlık aflarının yalnızca federal suçlamalar için geçerli olduğu, eyalet veya yerel suçlamalara uygulanamadığı biliniyor. Belgede ayrıca affın Başkan Trump için geçerli olmadığı özellikle belirtiliyor.Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump’ın eski şahsi avukatı Rudy Giuliani, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etme soruşturması kapsamında Georgia eyaletinde ifade vermişti. Yaklaşık 6 saat boyunca jüri tarafından tanık olarak ifadesi alınan Giuliani'nin, 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra, aralıkta Georgia eyalet bürokratlarıyla iki kez yüz yüze ve bir kez uzaktan olmak üzere 3 kez bir araya geldiği, 'eyaletteki seçimlerde yaygın usulsüzlükler ve dolandırıcılık olduğu yönünde iddiaları yaydığı' ifade edilmişti.

