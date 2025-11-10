https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/ibrahim-gullu-tuketicinin-lehine-olan-kararlarda-azalma-var-1100862264.html
İbrahim Güllü: Tüketicinin lehine olan kararlarda azalma var
İbrahim Güllü: Tüketicinin lehine olan kararlarda azalma var
10.11.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
İbrahim Güllü: Tüketicinin lehine olan kararlarda azalma var
13:30 10.11.2025 (güncellendi: 13:38 10.11.2025)
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda yer alan “Tüketici hakem heyetlerinin 81 il merkezinde olacak şekilde yeniden yapılandırılması sağlanacak, kurumsal ve beşeri kapasiteleri geliştirilecek” maddesi gerekçesiyle İl Müdürlüklerine Tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılandırılması adı altında yazı gönderdi.
Buna göre 19 büyükşehirde görev yapan 64 Tüketici Hakem Heyetinden 45’i yıl sonuna kadar kapatılacak. 2026’da diğer illerde de benzer bir düzenleme planlanıyor. 2018 yılında bin 11 adet olan Tüketici Hakem Heyeti sayısının 211’e düşürülmesiyle tüketiciler, hak arama sürecinde olumsuz etkilenirken bu kararlarla ülke genelindeki heyet sayısının 90’a kadar düşürüleceği öngörülüyor
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programına konuk oldu.
Güllü, kararın alınış biçimine tepki göstererek şunları söyledi:
Ticaret Bakanlığımız aldığı kararla yıl sonu itibarıyla 211 olan hakem heyeti sayısını 170’e düşürecek. Yaklaşık 64 hakem heyeti kapatılıyor. Bakanlık, bu kararı ‘verimliliği sağlamak ve kapasiteyi geliştirmek’ gerekçesiyle açıklıyor. Ancak bu karar alınırken tüketici örgütlerinin görüşü alınmadı. Oysa ki katılımcı demokrasinin ve şeffaflığın gereği olarak, tüketici temsilcilerinin sürece dâhil edilmesi gerekirdi.
İbrahim Güllü, kapatma kararının en önemli gerekçesi olarak gösterilen dijitalleşme argümanını da eleştirerek şöyle konuştu:
Bakanlık, artık her şeyin e-Devlet üzerinden yapılabildiğini, bu yüzden çok sayıda hakem heyetine gerek olmadığını söylüyor. Ancak Türkiye’de halkımızın e-Devlet uygulamalarını tam anlamıyla kullanamadığı ortada. Birçok vatandaş başvurusunu hala bizzat giderek ya da başkasından yardım alarak yapıyor. E-Devlet üzerinden işlem yapmak teknik olarak mümkün olsa da, evrak teslimi, bilirkişi incelemesi, ürün teslimi gibi süreçler hâlâ fiziksel temas gerektiriyor. Bu nedenle hakem heyetlerinin sayısının azaltılması erken bir adım ve vatandaşın erişimini kısıtlayacak.
'Yoğun başvuru alan ilçelerde heyetler kapatılıyor'
TÜKONFED Başkan Vekili, kararın uygulanacağı yerlerdeki tabloya dikkat çekerek şunları kaydetti:
Kapatılacak heyetlerin çoğu yüksek başvuru alan merkezlerde bulunuyor. Örneğin Antalya’da Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya, Manavgat gibi ilçelerde yüzlerce, hatta binlerce dosya başvurusu var. Bu kadar yoğun talep varken, bu ilçelerdeki heyetleri kapatıp her şeyi il merkezine taşımak mantıklı değil. Vatandaş kilometrelerce uzağa gidip derdini anlatamayacak. Bu karar, tüketicinin lehine değil, tam tersine aleyhine bir adım olacak.
İbrahim Güllü, son dönemde hakem heyetlerinde tüketici lehine çıkan kararların oranının ciddi biçimde düştüğünü de vurguladı:
Eskiden tüketicinin lehine çıkan karar oranı yüzde 90’lara yakındı. Şimdi bu oran yüzde 50’ye kadar geriledi. Bunun nedeni heyet sayısının azalması değil, sistemin işlevini kaybetmesi. Hakem heyetleri halkın mahkemesi gibidir; tüketicinin kısa sürede sonuç alabileceği, adil bir mekanizma olmalıdır. Fakat birçok yerde heyet toplantıları düzenli yapılmıyor, üyeler dosyaları incelemeden imza atıyor. Raporlar çoğu zaman raportörlerin inisiyatifine bırakılıyor. Bu da bağımsız karar sürecini zayıflatıyor.
“Sorun sayı değil, işlevsizlik ve eğitim eksikliği”
Güllü, çözümün heyet sayısını azaltmak değil, mevcut yapıyı güçlendirmekten geçtiğini söyledi:
Burada yapılması gereken şey hakem heyetlerini azaltmak değil, işlevini artırmak. Heyet üyeleri ve raportörler düzenli olarak eğitilmeli. Toplantılar fiilen yapılmalı, karar süreçleri şeffaf olmalı. Bakanlığın görevi tüketiciyi korumaktır. Gelecekte tüm işlemler dijitale taşınabilir. Ancak bugünkü koşullarda bu geçiş çok erken. Halkın büyük kısmı hâlâ e-Devlet’te dosya açmayı, belge yüklemeyi bilmiyor. Dijital dönüşüm önce eğitimle desteklenmeli, sonra yaygınlaştırılmalı. Aksi halde vatandaşın adalete erişimi zorlaşır.