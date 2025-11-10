https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/ibrahim-gullu-tuketicinin-lehine-olan-kararlarda-azalma-var-1100862264.html

İbrahim Güllü: Tüketicinin lehine olan kararlarda azalma var

İbrahim Güllü: Tüketicinin lehine olan kararlarda azalma var

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda yer alan "Tüketici hakem heyetlerinin 81 il merkezinde olacak şekilde yeniden yapılandırılması... 10.11.2025

Buna göre 19 büyükşehirde görev yapan 64 Tüketici Hakem Heyetinden 45’i yıl sonuna kadar kapatılacak. 2026’da diğer illerde de benzer bir düzenleme planlanıyor. 2018 yılında bin 11 adet olan Tüketici Hakem Heyeti sayısının 211’e düşürülmesiyle tüketiciler, hak arama sürecinde olumsuz etkilenirken bu kararlarla ülke genelindeki heyet sayısının 90’a kadar düşürüleceği öngörülüyorTüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programına konuk oldu.Güllü, kararın alınış biçimine tepki göstererek şunları söyledi:İbrahim Güllü, kapatma kararının en önemli gerekçesi olarak gösterilen dijitalleşme argümanını da eleştirerek şöyle konuştu:'Yoğun başvuru alan ilçelerde heyetler kapatılıyor'TÜKONFED Başkan Vekili, kararın uygulanacağı yerlerdeki tabloya dikkat çekerek şunları kaydetti:İbrahim Güllü, son dönemde hakem heyetlerinde tüketici lehine çıkan kararların oranının ciddi biçimde düştüğünü de vurguladı:“Sorun sayı değil, işlevsizlik ve eğitim eksikliği”Güllü, çözümün heyet sayısını azaltmak değil, mevcut yapıyı güçlendirmekten geçtiğini söyledi:

