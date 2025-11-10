Gül Çiftçi: CHP’yi kapatmaya kimse cesaret edemez

Demokratik yaşamın en temel unsuru olan siyasi partilerin iç işlerine bir Asliye Hukuk Mahkemesi’nin karışmasının yasal mevzuata uygun olmadığını en doğru şekliyle anlamak ve anlatmak gerekir. Sayın Mahkeme, iradeye fesatı incelemiş ve buna dair somut bir delil oluşmadığını söylemiştir. Seçimleri siyasi partiler yapmaz. Divanın yetkisi seçim maddesine geçilmesiyle biter, ilçe seçim kurulları seçimleri yapar. Memur ve müdürler aracılığıyla hakim gözetiminde yapılır. Seçime hile karıştırma suçunu bir vesileyle kabul dahi etsek bir iradenin sakatlandığından bahsedilemez. Anayasa Mahkemesi üzerinden açılmış bir kapatma davası yok. Açılmamış bir noktada bir şey söylemenin doğru olacağı söz konusu olmaz. Kapatma davalarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavclıkları açar. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değil. Kapatma davası açabilmenin koşulları bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin kurucu partisidir, öyle kolay kolay kapatmaya kimse cesaret edemez