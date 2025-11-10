https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/gul-ciftci-chpyi-kapatmaya-kimse-cesaret-edemez-1100869932.html
Gül Çiftçi: CHP’yi kapatmaya kimse cesaret edemez
Gül Çiftçi: CHP’yi kapatmaya kimse cesaret edemez
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Avukat Atahan Öztürk ve... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T19:16+0300
2025-11-10T19:16+0300
2025-11-10T19:16+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
anayasa mahkemesi (aym)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, partisinin ‘kurultay’ davaları hakkındaki son gelişmeleri paylaştı. Avukat Atahan Öztürk ise tiyatroya gittiği sırada cumhurbaşkanı konvoyuna itiraz etmesinin ardından tutuklanan müvekkili Akademisyen Eda Saraç hakkındaki son bilgileri anlattı. Sakarya Meydan Muharebesi alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma Derneği Gönüllüsü Yücel Demir ise çalışmaları hakkındaki yeni gelişmeleri aktardı‘CHP’yi kapatmaya kimse cesaret edemez’CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
türkiye, haberler, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, anayasa mahkemesi (aym)
türkiye, haberler, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, anayasa mahkemesi (aym)
Gül Çiftçi: CHP’yi kapatmaya kimse cesaret edemez
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Avukat Atahan Öztürk ve Sakarya Meydan Muharebesi alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma Derneği Gönüllüsü Yücel Demir anlattı oldu.
CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, partisinin ‘kurultay’ davaları hakkındaki son gelişmeleri paylaştı. Avukat Atahan Öztürk ise tiyatroya gittiği sırada cumhurbaşkanı konvoyuna itiraz etmesinin ardından tutuklanan müvekkili Akademisyen Eda Saraç hakkındaki son bilgileri anlattı. Sakarya Meydan Muharebesi alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma Derneği Gönüllüsü Yücel Demir ise çalışmaları hakkındaki yeni gelişmeleri aktardı
‘CHP’yi kapatmaya kimse cesaret edemez’
CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi şunları söyledi:
Demokratik yaşamın en temel unsuru olan siyasi partilerin iç işlerine bir Asliye Hukuk Mahkemesi’nin karışmasının yasal mevzuata uygun olmadığını en doğru şekliyle anlamak ve anlatmak gerekir. Sayın Mahkeme, iradeye fesatı incelemiş ve buna dair somut bir delil oluşmadığını söylemiştir. Seçimleri siyasi partiler yapmaz. Divanın yetkisi seçim maddesine geçilmesiyle biter, ilçe seçim kurulları seçimleri yapar. Memur ve müdürler aracılığıyla hakim gözetiminde yapılır. Seçime hile karıştırma suçunu bir vesileyle kabul dahi etsek bir iradenin sakatlandığından bahsedilemez. Anayasa Mahkemesi üzerinden açılmış bir kapatma davası yok. Açılmamış bir noktada bir şey söylemenin doğru olacağı söz konusu olmaz. Kapatma davalarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavclıkları açar. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değil. Kapatma davası açabilmenin koşulları bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin kurucu partisidir, öyle kolay kolay kapatmaya kimse cesaret edemez