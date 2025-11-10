https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/ataturkun-bilim-ve-teknolojiye-bakis-acisi-hayatta-en-hakiki-mursit-ilimdir-sozu-ne-anlama-geliyor-1100866888.html
Atatürk'ün bilim ve teknolojiye bakış açısı: 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözü ne anlama geliyor?
Atatürk’ün bilim ve teknolojiye bakış açısı: ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözü ne anlama geliyor?
10.11.2025
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce 10 Kasım günü hayata gözlerini yumdu.Gazeteci Serhat Ayan, Atatürk’ün 87. ölüm yıl dönümünde Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünün ne anlama geldiğini ele aldı.Atatürk’ün bu sözle rehberlik makamını dini liderlerden alıp bilim ve akıl yürütmeye getirdiğini söyleyen Serhat Ayan, şöyle değerlendirdi:
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce 10 Kasım günü hayata gözlerini yumdu.
Gazeteci Serhat Ayan, Atatürk’ün 87. ölüm yıl dönümünde Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünün ne anlama geldiğini ele aldı.
Atatürk’ün bu sözle rehberlik makamını dini liderlerden alıp bilim ve akıl yürütmeye getirdiğini söyleyen Serhat Ayan, şöyle değerlendirdi:
“Atatürk, öğretmenler tarafından verilen bir davette Samsun’da bu sözü söylemiş. Hazırlanılmış değil o anda ortaya çıkan bir söz. Bu sözün açılımına bakmak istedim. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ derken oradaki mürşit yol gösteren rehber. Ama tarihsel olarak baktığımızda dine de yakın gelen bir anlamı var. Atatürk o kelimenin tepesine bilim ve akıl oturtup anlamını daha farklı bir yere getiriyor. Mürşit ne demek? Arapça kökenli bir kelime ve doğru yola iletmek anlamına geliyor. Ama tasavvufta ayrı bir anlamı var. Mürşit sadece öğreten değil, ne yaptığını, neye inanacağını gösteren otoriteye verilen isimmiş. Yani kelime itaat, hiyerarşi ve manevi otoriteyi barındırıyor. Normalde mürşit şeyh, dini otorite ve hocayken Atatürk diyor ki ‘Artık o mürşit bilimdir’. Yani rehberlik makamını dini liderlerden alıp bilim ve akıl yürütmeye getiriyor. Otoriteyi kişilerden alıp ilkelere kaydırıyor. Yani kişi kör bir itaatten çıkıp yönteme yöneliyor. Bugün bilim en büyük rehberimizdir dendiğinde arka planı aslında bu cümle. Mürşit kavramını demokratikleştiriyor.”