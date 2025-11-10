Atatürk neden o şarkıları seviyordu?

“Mustafa Kemal’i beğenileri ve hayata dair duruşu üzerinden konuşmak istiyorum. Elbette müziğe ve sanatın diğer alanlarına da büyük bir sevgi ve bağlılık duyan bir isim. Bunu sadece sözleri değil eylemleriyle de kanıtlamış bir isim. Müziğin halka renk kazandıran en önemli unsurlardan biri olduğunu ve sadece bu toprakların müziği değil tüm dünya müzikleri açısından Türkiye’de gelişmesi gereken bir dal olduğunu düşünen bir isim. Çok sesli müziğe de ilgi duyan bir isim. Çağdaş Türk müziğinin geliştirilmesi için de Türk beşleri denilen sanatçıları destekliyor ve eğitim almalarını sağlıyor.”