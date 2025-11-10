https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/ataturk-neden-o-sarkilari-seviyordu-1100866054.html
Atatürk neden o şarkıları seviyordu?
Atatürk neden o şarkıları seviyordu?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları neden sevdiğini ve sanata bakışını... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T15:52+0300
2025-11-10T15:52+0300
2025-11-10T15:52+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
mustafa kemal atatürk
10 kasım
güçlü özgan
yeri ve zamanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce bugün 10 Kasım'da hayata gözlerini yumdu.Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları neden sevdiğini anlattı, ulu önderin sanata bakış açısını değerlendirdi.Özgan, şöyle anlattı:‘Zeybeği Cumhuriyet vatandaşlarına yakıştırırdı’
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, güçlü özgan, yeri ve zamanı
radyo sputnik, radyo, radyo, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, güçlü özgan, yeri ve zamanı
Atatürk neden o şarkıları seviyordu?
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları neden sevdiğini ve sanata bakışını anlattı.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce bugün 10 Kasım'da hayata gözlerini yumdu.
Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları neden sevdiğini anlattı, ulu önderin sanata bakış açısını değerlendirdi.
“Mustafa Kemal’i beğenileri ve hayata dair duruşu üzerinden konuşmak istiyorum. Elbette müziğe ve sanatın diğer alanlarına da büyük bir sevgi ve bağlılık duyan bir isim. Bunu sadece sözleri değil eylemleriyle de kanıtlamış bir isim. Müziğin halka renk kazandıran en önemli unsurlardan biri olduğunu ve sadece bu toprakların müziği değil tüm dünya müzikleri açısından Türkiye’de gelişmesi gereken bir dal olduğunu düşünen bir isim. Çok sesli müziğe de ilgi duyan bir isim. Çağdaş Türk müziğinin geliştirilmesi için de Türk beşleri denilen sanatçıları destekliyor ve eğitim almalarını sağlıyor.”
‘Zeybeği Cumhuriyet vatandaşlarına yakıştırırdı’
“Büyük Taarruz’un ardından İzmir’e girdikten sonra İzmir’in kavakları şarkısını yüksek sesle söylediği biliniyor. Bir başka şarkı ise Yemen türküsü. Belli ki Atatürk’ü Osmanlı subayı olduğu dönemlere götüren bir türkü. Bursa’da katıldığı son baloda oynadığı zeybek sahnesi bazı filmlerde de yer aldı. Balonun sonunda yaverine ‘Ne güzel bir geceydi’ ifadesini kullanıyor. Bu dansı ise kadınlarla erkeklerin birlikte dans edebildiği ve bir Cumhuriyet vatandaşına yakıştırdığını söylüyor.”