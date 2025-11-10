https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/ak-parti-sozcusu-omer-celik-cumhur-ittifakinda-bir-catlak-yok--1100865439.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok

MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nda bir çatlak ya kırılganlık olmadığı vurgusu yaptı. 10.11.2025, Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuştu. Çelik, "Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var" ifadesini kullanırken, "Cumhur İttifakı'nda bir çatlak ve kırılganlık yok. Cumhur İttifakı tamamen milli bir yaklaşımla oluşmuş bir iradedir. Cumhur İttifakı, krizden etkilenecek değil kriz çözecek bir ittifaktır" dediKriz havası koklayan birtakım odaklar var Çelik'in açıklamasından önemli satır başları şöyle; "Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Marjinal, aşırı uçlarda dolaşan bir takım odaklar var. Bunlara morallerini bozacak cevaplarını veriyoruz. Cumhur ittifakında çatlak kırılganlık yok. Bu şer şebekelerinin bölge barışının başına neler getirmeye çalıştığını görüyoruz. Sayın Bahçeli de ifade etti, bunlar cumhur ittifakı gibi ittifak görmedikleri için cumhur ittifakını koalisyon sanıyor. Cumhur İttifakı 15 temmuz gecesi oluşmuş bir irada. Koalisyonlardaki pazarlıkçı irade ile cumhur ittifakındaki bütünlükçü irada arasında fark var. Cumhur ittifakı krizlerden etkilenecek bir ittifak değil, krizleri aşmayı başaracak ittifaktır. Koalisyonlar krizlerle idare edilir ama cumhur ittifakı bir koalisyon değil.PKK'nın feshi sürecindeki gelişmeleri anlattı: TSK ve MİT'in gözü sahadaPKK'nın feshi ve silahların bırakılması hedefi belli bir takvim ve yol haritası ile devam ediyor. Hem partimizde bu süreci takip eden, sürecin dilini oluşturan mekanizmamız var.Konumuz PKK'nın feshi ve silahların bırakılması. PKK'nın Irak İran Suriye'deki bütün uzantıları ile silah bırakması gerekir ve bunun finansmanını oluşturan illegal boyutunun da feshedilmesi gerekir. TSK ve MİT'in gözü sahada. Gerçekten silah bırakılıyor mu ve bu silah bırakma PKK'nın feshi anlamına geliyor mu bunu teyit edilecek. Geçmişte de bu söylemler oldu ama silah bırakılmadı. Irak'taki yöntem ile Suriye'deki yöntem farklı olabilir. Türkiye'deki unsurların Türkiye dışına çıkması. Sonuç olarak teyit mekanizması ben bunu teyit ediyorum dediğinde, cumhurbaşkanımıza sunulacak. Şu anda sahadaki durumu yakından takip ediyoruz.Erdoğan ve Bahçeli görüşecek mi?Sayın Cumhurbaşkanımız ile sayın Bahçeli'nin programına bağlı ama siz Salı Çarşamba Perşembeye odaklanın. Programlarına bağlı olarak bu hafta gerçekleşmesini bekleyebiliriz.

