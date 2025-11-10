‘ABD’de siyaset artık kimlik değil, ekonomi ekseninde şekilleniyor’

“Amerika’da gördüğüm kadarıyla Demokratların ve Cumhuriyetçilerin arasında bazı farklar var. Cumhuriyetçiler genellikle WASP’lar, yani beyaz Protestan adamlar. Amerika'da biraz esmer olmak bile bir derece sizi aşağı çeker. Sanki tepenizde camdan bir fanus varmış gibi. İtalyan biraz daha yukarıda duruyor. Fakat işte Meksikalılar vs. biraz daha aşağı. Zenciler falan değişik gruplar da var; bunlar daha aşağı. Genellikle bu etnik gruplar ve dini gruplar, Demokratlar’da toplanıyorlar, bu yapı içinde. Bu yapı Biden'ın Ukrayna Savaşı nedeniyle gelen ekonomik boyutlarda bir rahatsızlığa uğradı ve Trump ekonomiyi patlatacak zannettiler. Beyaz adamların, milyonerlerin desteğiyle Trump kazandı. Fakat tavrı ve gelişmeler öyle bir boyut olmadığını gösterdi. Özellikle göçmenlere karşı büyük bir reaksiyon. Zaten şunu biliyorlar; Kızılderililerin dışındaki herkes göçmen. Trump da göçmen, beyazlar da göçmen, siyahlar da göçmen, Çinliler göçmen, Müslümanlar göçmen... Toplumun önem verdiği boyutları herkes kendi açısından yorumluyor. Bir kısım Müslüman ülkeler diyelim, Türkiye'yi de bunun içine sokuyorum; ‘Gazze'nin intikamı alındı. Kamuoyu bu yapılan, İsrail'in yaptığı soykırımların karşısında bir reaksiyon ortaya koydu’ yaklaşımı içindeler. Bir kısmı ‘Göç yaptırıyordu, etnik grupların intikamı bu şekilde meydana geldi. New York etnisitelerin olduğu bir boyuttur. Bu sefer Museviler yenildiler; Yahudiler’ Burası bir Musevi kentiydi, en güçlü paraların, bankaların toplandığı bir yapıydı.

Benim anladığım kadarıyla Amerikan toplumunda ekonomi çok önemli rol oynuyor. Mesela ekmeğe 10 cent bir zam yapsanız orada kamuoyu ayaklanıyor. Burada 1 milyon da yapsanız kimseye de bir hareket yok... Yani ekonomi açısından bir toplum bu. Çünkü fırsatlar ülkesi, fırsatlar ne? Çalışan para toplayıp zengin oluyor. Bunun dışında müthiş Amerikalı olmakla övünen kimse yok. Ama fırsatlar ülkesi olmakla övünülüyor. Demokratlara bakıyorsunuz, çıkarttıkları başkan sistemine bakıyorum; yani yakın zamanlar içinde bakıyorum. Obama, Afrikalı bir zenci. Oradan geliyor ve yükseliyor. Çok ilginçtir, Chicago Üniversitesi anayasa profesörü, karısı da Harvard mezunu. Böyle bir siyahiyi bulmak için CIA’in çok uzun çalışmış olması lazım. Beyazlar arasında bile yok. Mesela Trump'ın hanımı ne okumuştur, Trump ne okumuştur? Herhalde çok önemli bir yerlerde okumadı. Kamala Harris'e bakıyorsunuz, savcılık seviyesine Kaliforniya'da gelmiş bir kadın. Mamdani'ye bakıyorsunuz, Kolombiya Üniversitesi'nde ders veriyor. Babası da Kolombiya Üniversitesi'nin hocalarından biri. Annesi de tanınmış bir rejisör, kitap yazarı falan. Şimdi bu fırsatlar ülkesinde yaratılan fırsatların meydana getirdiği insanlar. Bunlar kendi etnik gruplarının ve dini gruplarının ızdıraplarını biliyorlar. Eksik olan ne? ‘Netanyahu buraya gelirse Ben bir genel kurul olarak onu tutuklayacağım’ diyor. Tutuklar mı tutuklamaz mı? Kendi polisiyle federal yapı arasında, FBI arasında çalışma çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz. Ama söylüyor, biliyorsunuz siyasette atış serbestisi var. Yapılır, yapılmaz; konuşuyorsunuz, oy alıyorsunuz, sonra yapmıyorsunuz. Öyle geçiyor. Klasik bir model. Peşinden ekonomiye yönelik birtakım boyutlar ortaya koyuyor. Yeni marketler açacağını söylüyor. Amerika'da sağlık sorunu çok önemli. O yüzden diğer ülkelere gelerek saçlarını, başlarını, dişlerini yaptırıyorlar. Amerika’da sosyal sigortalarınız yoksa (ki o da çok zor) korkunç bir fiyat. Bir türlü iyileşemezsiniz. O konuya eğiliyor. ‘Otobüsleri bedava yapacağım, yeni marketler açacağım’ diyor. Bu bir yazarın dediği gibi Türkiye’de de ilk başlarda bir parti denedi; bugün İstanbul yönetimindeki parti denedi. Çok yararlı oluyor. Diğer etnik ve dini konulardan çok ekonomi çok etki yapıyor.”