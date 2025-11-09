‘Mamdani’nin yükselişi Demokrat Parti’de ezber bozdu’

“Bu seçimde Cumhuriyetçiler başarısız oldu. Yani onların tutunabilecekleri, ‘Şu da oldu, şurada şunu aldık’ diyebilecekleri pek bir şey yok. Ama buradan da çok büyük trendler, büyük teoriler kurmak da doğru olmayabilir. Çünkü bu özellikle büyük, daha ses getiren seçimler genelde zaten demokratların üstün olduğu yerler. Ama orada da şu var; mesela daha önce 6 puan kazandığı yeri adam 13 puan kazanmış falan. Yani bir problem var. Ama şimdi bu ara seçimlerde zaten Cumhuriyetçi Parti'nin seçmeni o kadar sandığa gitmiyor. İlk önce bunu koyalım. Ondan sonra bu ara seçimler, bundan bir sene sonra yapılacak kongre seçimleri için ille de bir ön işaret olmayabiliyor. Ama tabi seçim yapıldı. Yani bunlara hiç olmamış gibi yapmak da doğru değil ama bir sene sonra yine farklı sonuçlar çıkabilir. Kaldı ki başkanlık seçiminden iki sene sonra yapılan, bir sene sonraki seçimde genelde zaten muhalefetteki parti yani Beyaz Saray’da olmayan parti kazanıyor. Bu seçimde de kazanabilir yani bu şaşırtıcı olmaz. Bunu da bir kenara koyalım.

New York’un Amerika için ne kadar önemli bir eyalet olduğu ortada. Ama Amerika'nın geneline benzediğini söylemek kolay değil. Yani New York'un ayrı bir dinamiği var. Tabi bütün medya, finans, her şey orada olduğu için, üç yüz milletten insan olduğu için daha göz önünde. Ama Amerika'daki trendleri New York'a bakarak anlamak o kadar kolay değil. Bir de şunu söyleyeyim; NewYork'tan özellikle hani belki daha önce tek tük vardı ama ulusal düzeyde başarılı başkan falan olan yani Trump'ı ayrı koyuyorum. Trump NewYork'lu ama NewYork'lu gibi değil birçok açıdan. Pek çıkmıyor. Yani mesela başkan adaylığı denemesi yapan bir Giuliani var, Bloomberg var. İkisi de varlık gösterememişti. ‘Mamdani çıkacak Obama gibi bir sonraki seçimde Demokrat Parti'nin başına geçecek’ denemez. Yani o tür büyük teoriler kurmak için bence erken veya yanlış olabilir. Bunu bir kenara koyalım. Bir de şöyle bir durum var; Trump'a karşı Demokrat Parti'de bir tepki var ve bu seçimde o taban mobilize olmuş. Ama Trump’çı taban o kadar mobilize olmuyor bu tür seçimlerde. Onu da bir kenara koyalım. Ve Trump'ın kendisi sandıkta yok. Mesela şimdi Trump bir şekilde bu seçimde olsaydı kendi tabanını da Trump'la ‘Trump reis’ diye belki sandığa taşıyıp belki hiç tanımadığı Cumhuriyetçi Parti'nin valisine de oy verdirebilirdi. Yani Cumhuriyetçilerin başarılı olduklarını söylemek için hiçbir neden yok.”