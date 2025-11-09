https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/denizdeki-dna-izleri-kaybolan-cekicbasli-kopekbaliklarinin-yerini-ortaya-cikti-1100841159.html
Denizdeki DNA izleri: Kaybolan çekiçbaşlı köpekbalıklarının yerini ortaya çıktı
Su örneklerinde kalan DNA parçalarını analiz ederek çekiçbaşlı köpekbalıklarının nerede yaşadığını tespit eden yeni bir yöntem geliştirildi. Bu DNA parçaları, sudaki 'biyolojik izler' gibi davrandığı belirtiliyor. Nesli sınırda olan türlerin izinde Uzun yıllar süren aşırı avlanma nedeniyle küçük çekiçbaşlı türler neredeyse tamamen kayboldu. Araştırmacılar bu türlere rastlayamadığı için yaşam alanları ve hareketleri hakkında çok az bilgi vardı. Çalışmanın baş yazarlarından deniz biyoloğu Diego Cardenosa, çalışmalarının özellikle üç türü hedeflediğini aktardı. Bu türler ise scalloped bonnethead, scoophead ve Pacific bonnethead. “Dağılımları boyunca farklı noktalarda tarama yaparak korunması gereken öncelikli bölgeleri belirleyebiliyoruz” diye aktarıldı.Az bilinen son sığınaklar Araştırma, Kolombiya’daki Uramba/Bahia Malaga Ulusal Doğa Parkı’nda yoğunlaşıyor. Bu bölge, bu türlerin hala görülebildiği nadir yerlerden biri olarak aktarılıyor. Bazı türlerin en son 1994 ve 2007 yıllarında görüldüğü kaydedildi.Bir su örneğiyle tüm ekosistemi anlamak Bu yöntem yalnızca köpekbalıklarının varlığını ortaya çıkarmıyor; aynı su örneği, bölgede yaşayan diğer türler hakkında da genetik bilgi taşıyor. Bu örnekler laboratuvarda yıllarca saklanabiliyor. Cardenosa, “Bir su örneği alıp oradan hangi türün orada olduğunu öğrenebilmek inanılmaz” dedi. Cardenosa, çekiçbaşlıların sadece korunması gereken bir canlı türü değil, aynı zamanda gezegenin evrimsel geçmişinin parçası olduğunu belirtti.
Su örneklerinde kalan DNA parçalarını analiz ederek çekiçbaşlı köpekbalıklarının nerede yaşadığını tespit eden yeni bir yöntem geliştirildi. Bu DNA parçaları, sudaki 'biyolojik izler' gibi davrandığı belirtiliyor.
Nesli sınırda olan türlerin izinde
Uzun yıllar süren aşırı avlanma nedeniyle küçük çekiçbaşlı türler neredeyse tamamen kayboldu. Araştırmacılar bu türlere rastlayamadığı için yaşam alanları ve hareketleri hakkında çok az bilgi vardı. Çalışmanın baş yazarlarından deniz biyoloğu Diego Cardenosa, çalışmalarının özellikle üç türü hedeflediğini aktardı. Bu türler ise scalloped bonnethead, scoophead ve Pacific bonnethead. “Dağılımları boyunca farklı noktalarda tarama yaparak korunması gereken öncelikli bölgeleri belirleyebiliyoruz” diye aktarıldı.
Az bilinen son sığınaklar
Araştırma, Kolombiya’daki Uramba/Bahia Malaga Ulusal Doğa Parkı’nda yoğunlaşıyor. Bu bölge, bu türlerin hala görülebildiği nadir yerlerden biri olarak aktarılıyor. Bazı türlerin en son 1994 ve 2007 yıllarında görüldüğü kaydedildi.
Bir su örneğiyle tüm ekosistemi anlamak
Bu yöntem yalnızca köpekbalıklarının varlığını ortaya çıkarmıyor; aynı su örneği, bölgede yaşayan diğer türler hakkında da genetik bilgi taşıyor. Bu örnekler laboratuvarda yıllarca saklanabiliyor.
Cardenosa, “Bir su örneği alıp oradan hangi türün orada olduğunu öğrenebilmek inanılmaz” dedi. Cardenosa, çekiçbaşlıların sadece korunması gereken bir canlı türü değil, aynı zamanda gezegenin evrimsel geçmişinin parçası olduğunu belirtti.