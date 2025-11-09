28 Şubat davasında gerekçeli karar açıklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/28-subat-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-1100845757.html
2025-11-09T14:05+0300
Gerekçeli kararda şu tespitlere yer verildi:
türki̇ye
Yargıtay'ın bozma kararının ardından 16 kişinin yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında, 13 kişinin "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.
Gerekçeli kararda şu tespitlere yer verildi:
"Atılı suçun cebir unsurunun sadece tankların yürütülmesi eylemi ile meydana gelmediği, organizasyonun bir bütün halinde diğer faaliyetleri ile birlikte atılı suçun işlendiği dosya kapsamından sabit olduğundan bu yöndeki beyanların sanıkların eylemlerini değiştiremeyeceği anlaşılmıştır.
Sanıkların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürme ve devirmek amacı ile kurulan Batı Çalışma Grubu ve bunun yanında bu amaca yönelik oluşturulan strateji ve faaliyetlere iştirak edip, bu amaçla belirlenen ve alınan kararlarının yürütülmesini kolaylaştırıp sağladıkları anlaşılmakla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürme ve devirmeye yardım etme suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekmiştir."
Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu
Haklarında bozma kararı verilen 16 sanığın, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.
Yargılama sonucunda mahkeme, vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un dosyadan düşürülmelerine, 13 sanık hakkında "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetmişti.